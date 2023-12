Feyenoord slaat belangrijke slag: ‘Sterkhouder onder Van Persie blijft alsnog’

Woensdag, 6 december 2023 om 12:20 • Wessel Antes • Laatste update: 12:34

Djomar Giersthove gaat zich toch langer aan Feyenoord verbinden, zo meldt 1908.nl woensdagochtend. De reserve-aanvoerder van het Youth League-elftal van de Rotterdammers leek lange tijd te vertrekken bij de Stadionclub, daar zijn huidige contract in de zomer van 2024 afloopt. Nu zou Feyenoord op het punt staan om die verbintenis open te breken en met meerdere jaren te verlengen.

De achttienjarige Giersthove is een van de grootste verdedigende talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord. De rechtspoot werd door Robin van Persie bij Feyenoord Onder 18 aangewezen als aanvoerder en droeg de band ook tijdens twee wedstrijden in de Youth League-campagne van de Rotterdamse topclub.

Giersthove laat zich tijdens de Europese campagne van Feyenoord Onder 19, dat zich reeds plaatste voor de knock-outfase van de Youth League, behoorlijk gelden. Zo legt de centrumverdediger iedere wedstrijd een behoorlijk hoog passpercentage af en wist hij in het thuisduel met Lazio (2-2) een knap kopdoelpunt te maken.

1908.nl verwacht dat Feyenoord de contractverlenging van Giersthove op korte termijn wereldkundig maakt. Eerder speelde de Surinaamse Nederlander voor DVSU, Elinkwijk, De Meern en Zwaluwen Utrecht. In 2016 voegde hij zich bij de Feyenoord Academy. Giersthove trainde al meermaals met de hoofdmacht van Feyenoord en speelde tevens een paar oefenwedstrijden mee.

Rust

Feyenoord wist eerder deze week al een belangrijke slag te slaan met de contractverlenging van spits Fabiano Rust (18). De jeugdinternational ondertekende maandag een contract tot medio 2026. Ook rust beschikte over een aflopend contract, waardoor hij in januari met andere clubs had mogen praten over een transfervrije overgang.

Via de clubwebsite liet Rust weten blij te zijn met zijn nieuwe contract. “Het doet me veel dat ik mijn contract bij de mooiste club van Nederland heb mogen verlengen. Ik wil me de komende jaren doorontwikkelen tot een complete spits en bij Feyenoord Onder 21 mijn doelpunten blijven maken. Wanneer de tijd daar is, hoop ik uiteindelijk de stap naar Feyenoord 1 te maken.”

Kleijn, Slory, Candelaria

Toch heeft Feyenoord aan aflopende jeugdcontracten voor grote talenten nog een behoorlijke uitdaging in de komende maanden. Hoog aangeschreven jeugdspelers als Mike Kleijn (18), Jaden Slory (18) en Jayden Candelaria (19) mogen na de jaarwisseling in gesprek met geïnteresseerde clubs. Eerder meldde 1908.nl al dat Slory over interesse niets te klagen heeft. De vleugelspits kan Feyenoord verlaten voor clubs uit het binnen- en buitenland.