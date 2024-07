Feyenoord raakt groot talent definitief kwijt aan Bayern München

Feyenoord raakt groot talent (16) definitief kwijt aan Bayern München

Chivano Wijks heeft Feyenoord ingeruild voor Bayern München, zo maakt der Rekordmeister bekend via de officiële kanalen. De zestienjarige rechtsback had in Rotterdam-Zuid nog geen profcontract, waardoor de Stadionclub slechts een ton ontvangt voor zijn diensten. Wijks heeft tot medio 2027 getekend in Beieren.

Feyenoord nam Wijks in 2021 over van amateurclub VCS uit Den Haag, waar de rechtspoot geboren is. Daarvoor speelde de verdediger achtereenvolgens bij SVH, RVC en Celeritas. Sinds november 2023 is Wijks jeugdinternational van Nederland Onder 16. Bij Feyenoord droeg hij regelmatig de aanvoerdersband.

Wijks vierde op 22 mei zijn zestiende verjaardag, waardoor hij sindsdien een profcontract mag ondertekenen. Dat heeft de Hagenaar dus niet bij Feyenoord gedaan, maar bij de recordkampioen van Duitsland. Wijks gaat voorlopig spelen in het Onder 17-elftal van de Duitsers.

????????????, ??????????????! ??



Der #FCBayern hat den niederländischen Juniorennationalspieler Chivano #Wijks verpflichtet. Der 16-jährige Außenverteidiger wechselt aus der Akademie von Feyenoord Rotterdam an den #FCBayernCampus. ???



?? https://t.co/Zlav4z1qiU#FCBU17 pic.twitter.com/puMYECF3tO — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 1, 2024

“Chivano is een dynamische en atletische full-back die een zeer goede opleiding heeft genoten bij Feyenoord en op meerdere posities kan spelen. We hebben hem lange tijd goed in de gaten gehouden. We zijn blij dat hij nu naar onze opleiding verhuist en bij ons de volgende stappen in zijn ontwikkeling gaat zetten”, aldus Halil Altintop, de sportief directeur van de jeugdopleiding.

Bij Feyenoord speelde Wijks zijn wedstrijden afgelopen seizoen in de Onder 16. Omdat hij nog geen profcontract had in De Kuip levert hij Feyenoord slechts een opleidingsvergoeding op. Dat komt neer op ongeveer een ton. Wijks speelde slechts drie seizoenen in de Feyenoord Academy.

Hij verlaat de Rotterdamse club na een uitstekend seizoen op Varkenoord. Feyenoord Onder 16 werd in het voor- en najaar kampioen van Nederland. De Rotterdammers hebben ook qua jeugdopleiding enorme stappen gezet in de afgelopen jaren.

Met zijn transfer naar Bayern München treedt Wijks in de voetsporen van Joshua Zirkzee. De inmiddels 23-jarige Schiedammer verliet Feyenoord in de zomer van 2017 voor dezelfde Europese grootmacht. Zirkzee speelde uiteindelijk zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Bayern München, waarin hij goed was voor vier doelpunten en een assist. Ook voor Zirkzee ontving Feyenoord slechts een bescheiden opleidingsvergoeding.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties