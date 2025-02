Feyenoord presenteert Stéphano Carrillo, maar hij is nog niet direct speelgerechtigd

Stephano Carrillo is de nieuwe spits van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers woensdag bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige Mexicaan komt over van Santos Laguna uit zijn vaderland en kost de Stadionclub naar verluidt zo’n 2,5 miljoen euro.

Carrillo is nog niet direct inzetbaar. De aanvaller reist spoedig af naar Rotterdam. "Carrillo verblijft nog in Mexico in afwachting van zijn verblijfs- en werkvergunning, waardoor hij nog niet direct speelgerechtigd is voor Feyenoord", schrijft de club op de eigen kanalen.

"Zodra de papieren binnen zijn, sluit hij zo spoedig mogelijk aan bij de selectie van het eerst elftal." Zelf is de spits verguld met zijn transfer. "Er wacht een prachtig avontuur op mij aan de andere kant van de oceaan en ik kan dan ook niet wachten om in Rotterdam mijn carrière te vervolgen."

"Feyenoord staat er goed op in Mexico. Ik heb ook al gehoord hoe trouw en gepassioneerd de supporters zijn. Er zijn veel spelers mij voorgegaan die op jonge leeftijd de overstap naar deze club hebben gemaakt en er succesvol zijn geweest. Ik ga er alles aan doen om ook te slagen bij Feyenoord", besluit hij.

Carrillo is een 1,84 meter langer centrumaanvaller. Bij zijn vorige werkgever kwam hij ondanks zijn prille carrière al achttien keer in actie namens de hoofdmacht, wat één doelpunt opleverde.

Bovendien speelde Carrillo reeds acht interlands voor Mexico Onder 20. Terwijl hij het groene tenue van het Noord-Amerikaanse land droeg, vond de jongeling drie keer het net.

Dat Feyenoord bij Carrillo uitkwam na het vertrek van superspits Santiago Gimenez naar AC Milan, heeft ongetwijfeld te maken met het netwerk dat Dennis te Kloese opbouwde in de jaren dat hij werkzaam was in Mexico.

De algemeen directeur kent de markt in het land goed. Hij was jarenlang actief bij de Mexicaanse voetbalbond. Carrillo is in Rotterdam-Zuid de derde optie in de punt van de aanval voor Brian Priske. Na de recordtransfer van de eveneens Mexicaanse Gimenez was er bij Feyenoord ruimte voor een extra spits.

De komst van Carrillo kan niet losgezien worden van de gebrekkige fitheid van Ayase Ueda en Julián Carranza. Beide spitsen kampten de afgelopen maanden met verscheidene blessures.