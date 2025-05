Feyenoord presenteert nieuw thuisshirt voor seizoen 2025/26

Het nieuwe thuisshirt van Feyenoord voor het seizoen 2025/2026 is bekend, zo toont de club op de eigen kanalen. Het shirt bestaat uit het traditionele rood-wit, met dit keer opvallende gouden accenten en een vernieuwd clublogo.

Het nieuwe tenue, ontworpen door kledingsponsor Castore, bevat subtiele vernieuwingen ten opzichte van voorgaande jaren. De roodtint sluit nu aan bij het vernieuwde Feyenoord-logo, dat dit seizoen zijn debuut maakt.

Gouden accenten – zoals het Castore-logo en de omlijning van shirtsponsor MediaMarkt – geven het shirt een moderne en elegante uitstraling.

Ook het nieuwe keeperstenue van de Rotterdammers is bekend. Feyenoord heeft gekozen voor een gele kleur. Het shirt heeft een subtiel patroon in verschillende tinten geel. Op de linkerborst staat het vernieuwde clublogo in zwart-geel, met daarboven de kampioensster.

Het Castore-logo staat in het zwart op de rechterborst en in het midden zie je de naam van hoofdsponsor MediaMarkt.