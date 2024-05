Feyenoord praat donderdag verder met topkandidaat trainerschap

Feyenoords algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese praat vandaag (donderdag) verder met Brian Priske, zo meldt Voetbal International. De Deense oefenmeester geldt als topkandidaat om als opvolger van Arne Slot aan de slag te gaan in De Kuip.

Deense bronnen melden tegenover Voetbal International dat de gesprekken inmiddels op persoonlijk niveau plaatsvinden. Te Kloese wilde zelf niet reageren op de geluiden uit Denemarken.

Wel liet de bestuurder eerder weten dat hij voor, tijdens of na komend weekend met nieuws naar buiten wil komen. Priske zelf ziet een overstap naar Rotterdam wel zitten, maar heeft wel de nodige voorwaarden. Zo wil de oefenmeester zijn vaste assistenten Lars Fris en Christian Clarup meenemen.

Woensdag nog wist het Algemeen Dagblad te melden dat Feyenoord een bod van ongeveer één miljoen heeft uitgebracht bij Sparta Praag, waar Priske nog een contract heeft tot medio 2026. De Tsjechen wezen het bod resoluut af.

Het is niet bekend welk bedrag de Tsjechische topclub wil zien voor zijn trainer, maar het staat vast dat het een beduidend lager bedrag is dan de ongeveer elf miljoen euro die Feyenoord van Liverpool kreeg voor Slot en zijn assistenten.

Voor zijn overgang naar Sparta Praag trainde de Deense trainer in zijn thuisland bij FC Midtjylland en later bij Royal Antwerp FC. In Denemarken werd hij met de club kampioen, terwijl hij bij onze zuiderburen een minder succesvolle periode kende.

