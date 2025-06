Feyenoord pikt twintigjarige speler op die transfervrij mocht vertrekken bij Ajax

Feyenoord pikt de twintigjarige Yoram Boerhout transfervrij op, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. De aanvaller mocht vertrekken bij Ajax, waar er geen toekomst meer voor hem was.

Met de van Ajax overkomende Boerhout versterkt Feyenoord de Onder 21-ploeg, waarvoor de Rotterdammers ook Kwame Tabiri op het oog hebben.

De Ghanese verdedigende middenvelder kwam afgelopen seizoen uit voor FC Dordrecht en speelde daarvoor bij NAC Breda. Die deal is echter nog niet geheel afgerond.

Boerhout kreeg bij Ajax geen contract meer. De twintigjarige aanvaller, geboren in Lelystad, kwam in de zomer van 2021 over van de jeugdopleiding van sc Heerenveen.

In zijn tijd in de hoofdstad heeft hij het nooit tot het eerste elftal geschopt. Afgelopen seizoen moest de centrumspits onder meer Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff voor zich dulden.

Zodoende kwam Boerhout in dertien Keuken Kampioen Divisie-duels tot slechts 292 speelminuten. Daarin wist de aanvaller niet bij een doelpunt betrokken te raken.

In de Onder 18-ploeg van Ajax was de jongeling wel regelmatig trefzeker. In 42 duels wist hij toen 24 keer het net te vinden. Drie keer leverde hij de assist.