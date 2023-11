Feyenoord overweegt tijdens winterse transferperiode nieuwe spits in te lijven

Vrijdag, 24 november 2023 om 16:12 • Jordi Tomasowa

Feyenoord kan tegen Excelsior gewoon beschikken over Lutsharel Geertruida, zo meldt trainer Arne Slot tijdens de voorbereidende persconferentie. De Rotterdammers moeten het echter wel doen zonder Alireza Jahanbakhsh tijdens de stadsderby. Ook geeft Slot aan dat Feyenoord in januari denkt aan het huren van een spits.

Slot krijgt onder andere de vraag hoe zijn spelers uit de interlandbreak zijn gekomen. “Behoorlijk goed”, luidt het antwoord. “Maar niet helemaal ongeschonden. Alireza is morgen niet inzetbaar.” De vleugelaanvaller heeft tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Iran tegen Hong Kong (4-0 winst) een hamstringblessure opgelopen.

Waar Slot het tegen Excelsior moet stellen zonder Jahanbakhsh, kan hij wel ‘gewoon’ een beroep doen op Geertruida. De verdediger van Feyenoord viel geblesseerd uit op een training bij het Nederlands elftal en moest het trainingskamp in Zeist daardoor verlaten. Volgens Slot is Geertruida wel weer fit genoeg om zaterdag te kunnen spelen.

Bij Feyenoord kampten er de afgelopen weken enkele spelers met blessures en pijntjes. “Er is een aantal jongens dat een deel van afgelopen weken gemist heeft, dan kun je niet alles spelen de komende week”, wordt Slot geciteerd door Voetbal International. “Dat gaat om jongens als Trauner, Minteh en Ivanusec. Dat zullen we per dag moeten bepalen.”

Slot staat met Feyenoord volgende week voor twee krakers. Dinsdag staat het Champions League-duel met Atético Madrid op het programma en volgende week zondag wacht de Eredivisie-topper tegen koploper PSV.

Nieuwe spits?

Als Feyenoord er tijdens de resterende competitieduels voor de winterstop in slaagt om het gat met koploper PSV te verkleinen en ook door weet te stoten naar de knock-outfase van de Champions League, dan wil de regerend landskampioen bekijken of er eventueel als huurling een extra spits moet worden aangetrokken.

Feyenoord zal het na de winterstop in januari en februari naar alle waarschijnlijkheid moeten doen zonder vier spelers. Vanwege de Afrika Cup en de Azië Cup zal vooral de aanvallende linie tijdelijk uitgedund zijn, waar Ayase Ueda, Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh niet beschikbaar zullen zijn. Ook middenvelder Ramiz Zerrouki zal de eerste periode van komend jaar missen.

“Japan kan wel eens heel ver komen in de Azië Cup en het enige alternatief was eerder Minteh. Maar die moet dus ook lang op reis”, geeft Slot aan. “Het is iets waar we in deze fase ook over spreken, ja. We hebben twee goede spitsen in huis, maar als er eentje een maand niet is, moet je de opties gaan bekijken. Eerder dit seizoen heeft Minteh ook in de spits gespeeld, maar als die er ook niet is, moeten we een keuze gaan maken.”