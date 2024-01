Feyenoord ontvangt twee concrete aanbiedingen en gaat miljoenen bijschrijven

Javairô Dilrosun gaat Feyenoord waarschijnlijk verlaten, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers hebben twee aanbiedingen binnengekregen voor de 25-jarige rechtsbuiten, die het in anderhalf jaar tijd niet volledig kon waarmaken in De Kuip. Die aanbiedingen zijn afkomstig van het Franse FC Lorient en het Spaanse Celta de Vigo. De exacte som die de clubs overhebben voor Dilrosun is niet bekend, maar zal vermoedelijk enkele miljoenen euro's bedragen.

Feyenoord wil alleen meewerken aan een definitieve deal. De biedingen van Lorient en Celta de Vigo zijn ook van dien aard. 1908.nl maakte zondag overigens al melding van het bod van Lorient, nu voegt Martijn Krabbendam namens VI ook informatie over de aanbieding van Celta toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het verkopen van Dilrosun staat volgens Krabbendam volledig los van de interesse van Feyenoord in Luciano Rodríguez. De Rotterdammers zijn in gesprek met Liverpool Montevideo over de twintigjarige vleugelspits.

Volgens 1908.nl ligt er een persoonlijk akkoord met Rodríguez, maar Krabbendam bevestigt die informatie niet. Wel zegt de Feyenoord-watcher dat er in Rotterdam nog altijd goede hoop is op de komst van de Uruguayaan.

Feyenoord nam Dilrosun in de zomer van 2022 over van het Duitse Hertha BSC. De transfersom bedroeg ongeveer vier miljoen euro. De aanvaller kwam in 39 competitiewedstrijden voor Feyenoord tot 6 goals en 6 assists.

Dilrosun leek eerder nog op weg naar Italië, maar deals met US Lecce en Hellas Verona ketsten af. Hellas besloot uiteindelijk elders in de Eredivisie te winkelen en nam Tijjani Noslin over van Fortuna Sittard.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties