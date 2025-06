Feyenoord is niet de enige club die serieuze interesse heeft in Rômulo. De Duitse tak van Sky Sport meldt dat twee andere clubs geïnteresseerd zijn in de komst van de spits.

Feyenoord probeerde de Braziliaanse spits afgelopen zomer al over te nemen van Göztepe, dat Rômulo op dat moment net definitief had overgenomen van Athletico Paranaense. Göztepe betaalde slechts 2,5 miljoen euro om de optie tot koop voor de aanvaller te lichten. Feyenoord bood in augustus 'een flink bedrag', maar Göztepe werkte niet mee.

De interesse in Rômulo is altijd blijven bestaan. De 23-jarige aanvalsleider maakte ook na de winterstop grote indruk in de Süper Lig en kwam uiteindelijk tot 13 goals en 9 assists in 29 duels.

Bij Feyenoord is men nu nóg meer overtuigd van de fysiek sterke spits, die deze zomer definitief werd overgenomen door Göztepe. De Rotterdammers hebben een bod uitgebracht dat volgens 1908.nl “gaat over een recordbod als we het over Feyenoordspitsen hebben.”

Dat record staat momenteel op naam van Ayase Ueda. De Japanner, die de hoge verwachtingen vooralsnog niet helemaal heeft waar kunnen maken, kwam in 2023 voor ongeveer acht miljoen euro over van Cercle Brugge.

Volgens de Duitse journalist Phillipp Hinze heeft RB Leipzig de Braziliaan toegevoegd aan het verlanglijstje. Rômulo wordt gezien als de mogelijke opvolger voor Benjamin Sesko, die komende zomer lijkt te vertrekken.

Ook het Saudische Al-Wasl is erg geïnteresseerd en zou een bod op de 23-jarige Braziliaan hebben uitgebracht.