Feyenoord ontvangt recordbedrag voor naar Brentford vertrekkende Antoni Milambo

Antoni Milambo ruilt Feyenoord in voor Brentford, zo meldt Voetbal International zaterdag. De club uit de Premier League legt twintig miljoen euro neer voor de middenvelder, plus vijf miljoen euro aan haalbare bonussen. Feyenoord ontving nooit eerder een dergelijk bedrag voor een speler van twintig jaar.

Milambo komt op de zesde plaats terecht wat betreft recordaankopen van Brentford. The Bees betaalden ooit 33 miljoen euro voor de van Club Brugge afkomstige Igor Thiago, een recordbedrag. De Feyenoorder is wél de duurste jonge speler ooit in de clubgeschiedenis.

Feyenoord liet Milambo niet zonder slag of stoot gaan, maar donderdag werd een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Laatste punt van discussie was het dooverkooppercentage voor de jonge middenvelder.

De Rotterdammers houden een fraai bedrag over aan de verkoop van Milambo en versterkten het middenveld reeds met Sem Steijn. Daarnaast probeert Feyenoord nog steeds om Luciano Valente los te weken bij FC Groningen.

Milambo drong zelf aan op een vertrek uit De Kuip. Na vier seizoenen in het shirt van Feyenoord is het volgens de middenvelder tijd voor een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Brentford was al sinds januari in de markt voor Milambo en wisten hem volgens VI met sterke argumenten te overtuigen. Hij mag het nu laten zien tegenover de nieuwe manager Keith Andrews.

Milambo verlaat Feyenoord met exact 60 wedstrijden achter zijn naam. In die reeks kwam hij tot acht goals en negen assists.