Mark van Bommel zou openstaan voor de hoofdtrainersfunctie bij Feyenoord, zo laat de clubloze manager dinsdag doorschemeren bij Ziggo Sport. De 47-jarige oud-voetballer is bij de betaalzender te gast als analist voor de Champions League-duels van dinsdagavond.

Van Bommel zal daar zijn licht laten schijnen op de duels tijdens de tussenronde van het miljardenbal. Zijn geliefde PSV, waar de controlerende middenvelder als zowel speler als coach actief was, neemt het in Turijn op tegen Juventus.

De voormalig topvoetballer heeft uiteraard ook het nieuws over Brian Priske meegekregen. De Deen en Feyenoord gingen maandag 'in goed overleg' uit elkaar. Zodoende is er een belangrijk plekje vrij in de dug-out van de Rotterdammers.

"Of er al gebeld is? Nee", is de oefenmeester - die het meest recent werkzaam was bij Royal Antwerp - duidelijk. "Als ze wel bellen ga ik erover nadenken. Eerder hoef ik dat niet te doen, want dat is allemaal speculatie."

"Ik heb ooit gezegd dat ik graag zou willen trainen bij een club die een fanatieke achterban heeft en Feyenoord heeft dat", vervolgt Van Bommel. "De telefoon staat aan. Die staat altijd aan", houdt de trainer in ruste zijn betoog verder kort.

Priske en Feyenoord bleek een ongelukkige match. De Rotterdammers wonnen afgelopen weekend nog wel van stadgenoot Sparta, maar voor het Champions League-treffen met AC Milan zal een andere coach in de dug-out zitten.

Pascal Bosschaart, eerder ook eindverantwoordelijke bij SC Cambuur en FC Dordrecht, is de loodzware klus toevertrouwd om Feyenoord naar de volgende ronde van het miljardenbal te loodsen.