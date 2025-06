'Feyenoord ontvangt miljoenenbod uit de Premier League voor Antoni Milambo'

Brentford heeft een eerste bod gedaan op Antoni Milambo, zo meldt 1908.nl vrijdagmiddag. The Bees hebben een aanbieding van ongeveer negentien miljoen euro neergelegd bij Feyenoord. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot ongeveer 22 miljoen euro, klinkt het.

De verwachting is dat dit eerste bod wordt afgewezen. De Rotterdammers hopen in totaal 25 miljoen euro voor Milambo te ontvangen.

1908.nl meldde eind mei al dat de twintigjarige middenvelder van Feyenoord persoonlijk akkoord was met Brentford. Milambo zou in Londen tot vierenhalf keer meer kunnen verdienen.

De geboren Rotterdammer komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde op 12 augustus 2021 met een leeftijd van 16 jaar en 131 dagen in de hoofdmacht. Milambo moest het onder Arne Slot vaak doen met een invalbeurt, maar groeide dit seizoen uit tot een basisspeler.

De rechtspoot kwam deze campagne in 42 wedstrijden in actie. Daarin maakte hij zeven goals en gaf hij acht assists. Milambo ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip.

Het wordt volgend seizoen dringen op het middenveld van Robin van Persie. Feyenoord versterkte zich eerder deze zomer al met Sem Steijn en hoopt ook Luciano Valente aan de selectie toe te kunnen voegen. Daartegenover staat het waarschijnlijke vertrek van zowel Ramiz Zerrouki als Gjivai Zechiël. Mogelijk vinden er nog meer uitgaande transfers plaats.