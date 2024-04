Feyenoord ontstemd over ‘stiekem’ akkoord tussen gemeente en De Kuip

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord is buitengewoon ontstemd over het besluit van de gemeente Rotterdam om vanaf 2026 geen grote popconcerten meer te organiseren in De Kuip, zo laat Te Kloese weten in gesprek met Rijnmond.

Vorige week maakte hetzelfde medium het nieuws bekend over het stadion. Door komst van nieuwe woningen in de omgeving en de geldende geluidsnormen is de directie van het stadion tot dit compromis met de gemeente gekomen.

Stadion Feijenoord, zoals De Kuip officieel heet, krijgt ter compensatie bijna 12 miljoen euro. Onder meer PvdA-raadslid Dennis Tak is door stomheid geslagen door het plotselinge besluit. Zowel hij als de rest van de raad waren tot vorige week niet op de hoogte gesteld van de plannen.

Feyenoord wist eveneens niets van de overeenkomst met de gemeente en is niet aanwezig geweest bij diverse gesprekken die zijn gevoerd de afgelopen maanden. Te Kloese reageerde dan ook ontstemd toen ook hij er voor het eerst van hoorde.

De 49-jarige Bussumer claimt dat de stadiondirectie en de gemeente Feyenoord onvoldoende hebben betrokken en onderzoekt welke gevolgen de overeenkomst heeft voor zijn club. Door het besluit kan hij nu niet Stadion Feijenoord laten renoveren, waar Feyenoord de vruchten van zou plukken.

Gemeentelijk projectleider Wilco Verhagen stelt dat Rotterdam alleen onder uitzonderlijke omstandigheden onder de afspraak uit kan komen, daar de handtekeningen over de overeenkomst al zijn gezet, tot ongenoegen van Tak. De raad spreekt de komende maanden nog inhoudelijk over het project en kan nog met wijzigingsvoorstellen komen.

Tak maakt zich zorgen over de toekomst van De Kuip. Het 87 jaar oude stadion heeft op korte termijn dringend een opknapbeurt nodig, maar de vraag luidt nu hoe dat gefinancierd moet worden. Het stadion heeft er geen geld voor en gaat gebukt onder een lening van 15 miljoen euro met een hoge rente bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Dat geld was toentertijd nodig om samen met Feyenoord te werken aan de realisatie van een nieuw stadion.

Feyenoord trok hoogstpersoonlijk de stekker uit dat project en sindsdien is de relatie tussen de club en het legendarische stadion stroef, ondanks alles wil de voetbalclub wel het stadion in bezit krijgen.

Door het besluit geen concerten of andere evenementen met geluidsoverlast meer te organiseren in Rotterdam-Zuid, loopt het stadion opbrengsten mis waarmee de renovatie gefinancierd kon worden. Jaarlijks had het stadion er miljoenen aan kunnen verdienen.

