Feyenoord onthult welke twee clublegendes zondag de schaal uitreiken aan Kökçü

Maandag, 8 mei 2023 om 17:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:54

Mocht Feyenoord aanstaande zondag winnen van Go Ahead Eagles, dan overhandigen clublegendes Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie de schaal aan aanvoerder Orkun Kökçü. Dat maken de Rotterdammers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Gio was de laatste trainer die de landstitel pakte met Feyenoord, op 14 mei 2017. Aanstaande zondag is dat exact zes jaar geleden.

De Rotterdammers moeten de komende drie competitiewedstrijden slechts twee punten pakken om de titel te winnen. Zondag kan het dus al zover zijn als er gewonnen wordt van de nummer elf van de Eredivisie. Kökçü zal de schaal dan ontvangen van Van Bronckhorst en Van Persie. Laatstgenoemde won in 2002 de UEFA Cup met de Rotterdammers, terwijl hij in zijn tweede periode de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal pakte. De oud-spits zette in 2019 een punt achter zijn carrière.

Willem van Hanegem liet zondagavond in zijn column in het Algemeen Dagblad al weten dat hij vond dat Van Bronckhorst de schaal zou moeten uitreiken bij het eventuele kampioenschap op zondag. “Er zijn de laatste dagen nogal wat mensen die over het uitreiken van de kampioensschaal beginnen. Dat ik dat zou moeten doen en zo. Dan kennen ze mij niet zo goed. Van mij hoeft dat helemaal niet, echt niet. Ik zit er totaal niet op te wachten, laat mij nou lekker naar de wedstrijden van mijn club kijken en zeggen wat ik ervan vind.”

“Ik las op deze site (het Algemeen Dagblad, red.) vorige week een interview met Van Bronckhorst en dat is volgens mij de man die het zou moeten doen”, vervolgde De Kromme. “De laatste trainer die de club aan de landstitel hielp, een echte Feyenoorder en ook nog eens iemand die af en toe op zijn scooter naar De Kuip rijdt en nerveus de wedstrijden volgt. Verder zou ik het ook niet te belangrijk maken hoor, dat overhandigen van een prijs. Er zijn belangrijkere dingen.”