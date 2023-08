Feyenoord onderhandelt met Manchester City; deal kan snel rondkomen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 23:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:37

Mikki van Sas moet de nieuwe tweede doelman van Feyenoord worden. 1908.nl meldt dinsdagavond dat de Rotterdamse club de onderhandelingen is gestart met Manchester City over een permanente transfer van de Nederlandse doelman. Dinsdagochtend werd al bekend dat Van Sas en de clubloze Nick Marsman de topkandidaten waren voor Feyenoord wat betreft het keepersgilde, maar inmiddels is duidelijk dat laatstgenoemde niet meer in beeld is.

Snel meer.