Feyenoord Onder 21 ziet 3 grote namen afhaken voor cruciaal tweeluik met Jong Sparta

Feyenoord Onder 21 kan tegen Jong Sparta geen beroep doen op Oussama Targhalline, Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa. Dat kan worden opgemaakt uit beelden die zijn gedeeld op social media.

De 23-jarige Targhalline heeft zich gemeld bij Marokko. In zijn geboorteland speelt de middenvelder komende week oefeninterlands tegen Tunesië en Benin.

De twintigjarige Milambo arriveerde maandag bij Jong Oranje in Zeist. Halverwege deze maand wacht het jeugd-EK in Slowakije.

Hadj Moussa heeft zich gevoegd bij de selectie van Algerije. De 23-jarige vleugelflitser gaat oefeninterlands spelen tegen Rwanda en Zweden.

Tegen Jong Sparta zal trainer Pascal Bosschaart moeten kiezen voor andere smaken. Plamen Andreev, Givairo Read en Aymen Sliti zijn wel inzetbaar.

Read en Sliti sluiten pas later aan bij Nederland Onder 19. Datzelfde geldt voor Ayoub Oufkir, de smaakmaker van Jong Sparta.

De wedstrijden tegen Jong Sparta, dat als zestiende eindigde in de Tweede Divisie, staan op 3 en 7 juni op het programma. Bij promotie naar het hoogste amateurniveau is Feyenoord nog één promotie verwijderd van de gewenste plek in de Keuken Kampioen Divisie.