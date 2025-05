Feyenoord Onder 21 walst na valse start over Cambuur heen en is stapje dichter bij promotie

Feyenoord Onder 21 staat in de finale van de play-offs om promotie naar de Tweede Divisie. De Rotterdammers wonnen zaterdag op Varkenoord in de kampioenswedstrijd met 4-1 van SC Cambuur. Bij Feyenoord waren er basisplaatsen voor Plamen Andreev, Givairo Read, Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa.

De ploeg van trainer Pascal Bosschaart kende een valse start. Yoram van der Veen opende namelijk al na negen minuten de score voor Cambuur. Daan de Visser had na een half uur een unieke kans om de voorsprong te verdubbelen, maar miste jammerlijk in kansrijke positie.

Kort daarna trok Joey de Bie de stand gelijk met zijn zeventiende goal van het seizoen. Het goede voorbereidende werk was van Milambo. Slechts drie minuten later kopte De Bie zijn tweede treffer van de avond binnen, ditmaal na een afgemeten voorzet van Aymen Sliti.

Feyenoord Onder 21 had de smaak te pakken en na 38 minuten gaf het scorebord 3-1 aan. Hadj Moussa kapte zijn bewaker uit en bediende Sliti, die van dichtbij binnen tikte. Een comfortabele voorsprong bij rust voor de thuisclub en genoeg inspiratie om na de hervatting door te denderen.

Het was Jayden Candelaria die tien minuten na rust raak schoot in de korte hoek. Hiermee was het verzet van Cambuur gebroken en de spanning verdwenen op Varkenoord.

Bosschaart besloot om De Bie, Sliti en Read met nog een halfuur te spelen naar de kant te halen. Feyenoord speelde de slotfase rustig en professioneel uit en staat in de finale van de finale om promotie naar de Tweede Divisie.

Het beloftenteam van Feyenoord stuit in de eindstrijd op Jong Sparta, de nummer zestien uit de Tweede Divisie. De wedstrijden worden afgewerkt op 3 en 7 juni.