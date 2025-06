Feyenoord Onder 21 incasseert vlak voor tijd mokerslag en ziet promotie na geweldige comeback in rook opgaan

Feyenoord Onder 21 is er ondanks een indrukwekkende comeback tegen Jong Sparta Rotterdam niet in geslaagd te promoveren naar de Tweede Divisie. Na de 0-3 nederlaag in de heenwedstrijd leidde Feyenoord in de return dezelfde cijfers op Het Kasteel. Een verlenging leek aanstaande, maar vlak voor tijd maakte de thuisploeg de allesbeslissende 1-3.

Feyenoord begon fel in de jacht op een vooraf zeer onwaarschijnlijke comeback en kwam na een klein halfuur op voorsprong via Joey de Bie.

De ploeg van Pascal Bosschaart ging na rust verder en weer was De Bie belangrijk, ditmaal met een assist op Fabiano Rust.

Slechts vier minuten later en vlak voor het uur werd het gelijk in het tweeluik. Ayoub Ouarghi maakte de cruciale 0-3 en het leek een kwestie van tijd voor het 0-4 zou worden.

Het liep echter allemaal anders. Uitblinker De Bie moest noodgedwongen gewisseld worden voor Shaqueel van Persie en vlak voor tijd maakte Sparta de 1-3. Dylan van Wageningen werkte binnen uit een standaardsituatie.

Jong Sparta Rotterdam blijft door de late treffer van Van Wageningen behouden voor de Tweede Divisie.