Feyenoord nieuwe koploper Groep E na enerverend duel tussen Celtic en Atlético

Woensdag, 25 oktober 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:49

De wedstrijd tussen Celtic en Atlético Madrid heeft geen winnaar opgeleverd. In Glasgow was de eindstand na een enerverend duel 2-2. Celtic kwam tot tweemaal toe op voorsprong via Kyogo Furuhashi en Luis Palma; Atlético kwam tot tweemaal toe terug via Antoine Griezmann en Álvaro Morata. De remise houdt in dat Feyenoord, dat eerder op de avond met 3-1 won van Lazio, de nieuwe leider in Groep E is. De Rotterdammers hebben zes punten, gevolgd door Atlético (vijf), Lazio (vier) en Celtic (één).

Aan de kant van Celtic moest Furuhashi voor de treffers zorgen. De Japanner werd geflankeerd door landgenoot Daizen Maeda en Hondurees Palma. Bij Atlético ontbrak Memphis nog altijd wegens een blessure, net als onder meer José María Giménez en Samuel Lino. Diego Simeone gaf in de voorhoede het vertrouwen aan Griezmann en Morata; Ángel Correa moest het doen met een invalbeurt.

De wedstrijd was nog geen vier minuten oud toen Celtic op voorsprong kwam. Na een flitsende aanval bereikte Matt O’Riley spits Furuhashi voor het doel. De Japanner liet Jan Oblak kansloos met een schot van dichtbij: 1-0. Toch kreeg Celtic al een vroege tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Reo Hatate, die zich moest laten vervangen door Paulo Bernardo.

Atlético had moeite met het zeer felle spel van the Bhoys, die werden aangespoord door hun minstens zo fanatieke supporters. Toch kwam Atlético langzaam maar zeker dichterbij. Zo stuitte Griezmann in de korte hoek op Joe Hart en bleven de Madrilenen aandringen. Het leidde halverwege de tweede helft tot een strafschop. De Paul had een steekpassje in huis op Molina, die van achteren werd aangetikt door Taylor. Griezmann miste zijn strafschop via Hart en de paal, maar had het geluk dat de rebound precies voor zijn voeten viel: 1-1.

???????????????????? ?? Zoals een spits het hoort te doen. Morata weet het net te vinden met zijn koppie ??#ZiggoSport #UCL #CELATM pic.twitter.com/oa4iIxy72N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

De teleurstelling op Celtic Park was van korte duur. Palma werd aan de rechterkant van de zestien bereikt door Maeda en schoot verwoestend via de binnenkant van de paal raak: 2-1. Celtic nam zijn voet daarna bepaald niet van het gaspedaal. De Spanjaarden kwamen zelf amper aan voetballen toe en kwamen goed weg toen Oblak een een poging van O'Riley uit de bovenhoek plukte. Opnieuw leek Atlético uit het niets op gelijke hoogte te komen. Een vrije trap van Griezmann belandde via Savic bij Witsel, die raak kopte. Dat bleek hij echter vanuit buitenspelpositie te hebben gedaan.

Bij de start van de tweede helft besloot Atlético-trainer Diego Simeone met Rodrigo Riquelme en Marcos Llorente twee verse krachten binnen de lijnen te brengen. Laatstgenoemde was enkele minuten later direct goud waard door na een imposante rush perfect voor te geven bij de tweede paal, waar Morata fraai binnenkopte: 2-2. Atlético drong vervolgens verder aan. Zo kwam Morata dicht bij zijn tweede treffer van de avond, ware het niet dat zijn schot gekeerd werd door Hart.

In de slotfase kreeg Celtic opeens de helpende hand toegereikt van Rodrigo De Paul. De Argentijn zette een te late tackle in en raakte daarbij Paulo Bernardo: tweede geel. Met elf tegen tien kwam Celtic niet direct aan aanvallen toe. Sterker nog: Atlético bleef op zoek gaan naar de winnende treffer. De Schotten hielden echter stand, waardoor 2-2 de eindstand was. Feyenoord is zodoende de nieuwe leider in Groep E.