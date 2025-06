Feyenoord rondt volgende uitgaande transfer af

Ilias Sebaoui heeft Feyenoord verlaten, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige linksbuiten vertrekt naar STVV in België. Sebaoui levert Feyenoord één miljoen euro op. Hij liep volgend jaar zomer uit zijn contract in De Kuip. Tot wanneer Sebaoui tekent in België is niet bekend.

“STVV staat natuurlijk voor passie en strijdlust, maar daarnaast houden onze supporters ook van spelers met flair”, begint sportief directeur André Pinto op de website van STVV. “Artiesten die met een actie de tribunes in vuur en vlam zetten. Ilias is zo’n speler. We rekenen op hem om vanaf de flank te zorgen voor goals en onze spitsen in stelling te brengen.”

“De afgelopen seizoenen heb ik mezelf stap voor stap kunnen ontwikkelen in Nederland”, aldus Sebaoui. “Nu ben ik klaar om in België te tonen wat ik in mijn mars heb. Sint-Truiden is vruchtbare grond voor aanvallende spelers. Denk maar aan Koïta, Brüls of Kamada. Ik hoop de volgende jaren in hun voetsporen te treden en de supporters te kunnen verwennen.”

Sebaoui stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij Feyenoord, dat hem toen overnam van Beerschot. De Rotterdammers verhuurden hem direct door aan FC Dordrecht. Vorig jaar zomer stapte hij tijdelijk over naar sc Heerenveen, waar hij een aantal maanden samenwerkte met Robin van Persie.

Tot een officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord kwam het nooit voor Sebaoui, die wel 42 keer in actie kwam voor FC Dordrecht en 33 keer zijn opwachting maakte voor Heerenveen. Feyenoord heeft een doorverkooppercentage en terugkoopclausule bedongen, waardoor de Marokkaan in de toekomst weer terug kan keren in Rotterdam-Zuid.

Sebaoui is de vijfde uitgaande transfer van de Rotterdammers deze zomer. Thomas van den Belt en Mimeirhel Benita vertrokken eerder al naar respectievelijk FC Twente en Heracles Almelo. Gjivai Zechiël werd verhuurd aan FC Utrecht, terwijl Torino Marcus Pedersen definitief overnam na een huurperiode.