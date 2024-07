Feyenoord neemt definitief afscheid van middenvelder Lennard Hartjes

Lennard Hartjes heeft Feyenoord definitief verlaten voor Excelsior. De 21-jarige middenvelder kwam vorig seizoen al op huurbasis uit voor de Kralingers, al bleef het door een zware knieblessure bij slechts één duel. Excelsior heeft het vertrouwen gehouden en Hartjes voor drie jaar vastgelegd.

"Lennard is geen onbekende voor ons", vertelt technisch manager Niels van Duinen op de clubwebsite. "Ondanks zijn korte periode bij ons vanwege zijn blessure, heeft hij wel zijn stempel weten te drukken. Hij is een gedreven en ambitieuze speler die een heleboel impact kan gaan maken. Met zijn creativiteit en voetballend vermogen kan hij de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in ons team.’’

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hartjes deed vorig seizoen negentig minuten mee in de openingswedstrijd tegen NEC (4-3 winst). Nog voordat hij zijn tweede wedstrijd kon spelen voor Excelsior, raakte hij op een training zwaar geblesseerd aan zijn knie. "Ondanks mijn blessure kijk ik terug op een mooie tijd bij Excelsior", is Hartjes desondanks positief. "Met als hoogtepunt de eerste wedstrijd van het seizoen tegen NEC. Ik had het gevoel dat ik hier nog niet klaar was en ben blij om hier weer te zijn."

Hartjes hoopt het nare blessurehoofdstuk nu definitief achter zich te hebben gelaten. "Ik wil mezelf, maar ook Excelsior weer op de kaart zetten. Het doel is natuurlijk om snel weer terug te keren op het hoogste niveau en hier een belangrijke rol in te spelen. Het systeem van Excelsior spreekt mij aan en ik heb het gevoel dat het ook goed bij me past. Daarnaast ben ik nog nooit zo gretig geweest, ik heb heel veel zin om mezelf weer te laten zien."

Naast de spelersgroep die Hartjes al goed kent, komt hij bij Excelsior ook Noah Naujoks en Nesto Groen weer tegen. Hartjes kent hen nog uit de jeugd van Feyenoord. "Ik kijk ernaar uit om weer met hen te voetballen. Daarnaast heeft Casper Widell mij elke dag geappt met de vraag of ik terug wilde komen bij Excelsior. Dit is een mooi voorbeeld van de club die Excelsior is en toont aan dat iedereen bij de club heel hecht is met elkaar. Excelsior is echt een familieclub.’’

Hartjes begon met voetballen bij VV Spijkenisse, waar hij overgenomen werd door Sparta Rotterdam. Na vier jaar daar te hebben gespeeld nam Feyenoord hem over. Op 12 augustus 2021 maakte hij zijn officiële debuut voor de Rotterdammers in de Conference League-wedstrijd tegen FC Luzern. In die competitie mocht hij ook invallen tegen Maccabi Haifa. Het bleef bij twee optredens in Feyenoord 1.

Hartjes werd in het seizoen 2022/23 ook al verhuurd door Feyenoord, toen aan Roda JC Kerkrade. Vorig seizoen volgde de onfortuinlijke uitleenbeurt aan Excelsior. Hartjes hoopt in de Keuken Kampioen Divisie zijn oude niveau weer te halen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties