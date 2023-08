Feyenoord nadert duurste verkoop aller tijden: meer dan 30 miljoen euro

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 15:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:52

Lutsharel Geertruida wordt zeer waarschijnlijk de duurste Feyenoorder aller tijden, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. RB Leipzig heeft zich opnieuw in Rotterdam gemeld met een sterk verbeterd voorstel. De Duitse topclub wil dertig miljoen euro exclusief bonussen neertellen voor de 23-jarige verdediger.

Begin juli werd al bekend dat er minimaal twee keer was geboden, maar het laatste bod van circa twintig miljoen euro kwam niet in de buurt van wat Feyenoord wenst te ontvangen. Algemeen directeur Dennis te Kloese wil naar verluidt alleen meewerken aan een transfer indien Geertruida de duurste Feyenoorder aller tijden wordt, want volgens de directie is de verdediger ‘niet minder waard dan Jurriën Timber’, die voor circa veertig miljoen euro plus bonussen van Ajax naar Arsenal vertrok.

RB Leipzig heeft, ten opzichte van een maand eerder, meer onderhandelingsruimte door het verkopen van Josko Gvardiol, die voor minimaal negentig miljoen euro aan Manchester City is verkocht. Geertruida zal bij een transfer de duurste Feyenoorder ooit worden. Dat record is nu in handen van Orkun Kökçü, die deze zomer voor 25 miljoen euro exclusief 5 miljoen euro aan 'haalbare' bonussen naar Benfica trok.

Feyenoord staat ondanks het hoge bedrag dat Leipzig wil betalen niet te springen om Geertruida te verkopen. De multifunctionele verdediger heeft zich in De Kuip stormachtig ontwikkeld en ook zijn debuut gemaakt in Oranje. Voor het elftal van Arne Slot zou zijn vertrek een aderlating zijn. "De interesse is zeer serieus, maar dat was het al een tijdje", is het enige dat directeur Dennis te Kloese kwijt wil.