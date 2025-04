Feyenoord is mogelijk flinke transfersom kwijt: bijna failliete club betaalt maar niet voor speler

Feyenoord raakt mogelijk miljoenen kwijt vanwege een transfer die nog altijd niet betaald is, zo meldt Voetbal International woensdag. De Rotterdammers verkochten Robert Bozeník in 2023 definitief aan Boavista, maar de Portugezen verkeren nu in financieel noodweer en zijn onder curatele gesteld.

Bozeník maakte in de zomer van 2020 voor vier miljoen euro de overstap van MSK Zilina naar Feyenoord. In Rotterdam kon hij nooit een absolute doorbraak vinden, waardoor hij verhuurd werd aan Fortuna Düsseldorf én Boavista.

De Portugese club raakte overtuigd en wilde de Slowaakse centrumspits definitief overnemen van Feyenoord. Een akkoord werd bereikt over een transfersom van 2,5 miljoen euro, waarvan er pas 1 miljoen euro werd betaald.

Volgens de berichtgeving heeft Feyenoord al meerdere aanmaningen gestuurd, maar is Boavista nog altijd niet in actie gekomen. De Rotterdammers diende een klacht in bij de FIFA, die al driemaal een transferverbod oplegde aan Boavista. Uit onderzoek bleek dat de club inmiddels dertig van dergelijke sancties opgelegd heeft gekregen.

Naar verluidt heeft Boavista een totale schuld die op is opgelopen tot 140 miljoen euro. De club is inmiddels onder curatele gesteld en schuldeisers moeten in de rij staan om te wachten op (een deel van) het geld. Ook Feyenoord moet geduld hebben.

In gesprek met VI heeft algemeen directeur Dennis te Kloese al aangegeven dat het een lastige klus wordt om de transfersom nog te innen, al gaat hij er alles aan doen.

De financiële nood van Boavista is zó hoog, dat de club nu zelfs de energierekening niet meer kan betalen, waardoor het Estádio do Bessa is afgesloten van stroom en warm water. De wedstrijd van aanstaande zondag tegen Sporting is daarmee in gevaar gekomen, zo klinkt het.