Feyenoord moet toezien hoe transferdoelwit voor overgang naar Burnley kiest

Lorenz Assignon staat op het punt om een contract te tekenen bij Burnley, zo meldt Fabrizio Romano. De rechtsback van Stade Rennes kon ook rekenen op serieuze belangstelling van Feyenoord, maar vertrekt nu dus naar de Premier League. Assignon stond eveneens op de radar van Galatasaray, dat zich echter gaat versterken met Serge Aurier.

1908.nl meldde eerder dat Feyenoord in de markt was voor een nieuwe rechtsback. Assignon zou een transfer naar Rotterdam ‘enorm’ hebben zien zitten. Feyenoord zette in op een huurdeal inclusief koopoptie. Rennes dacht echter aan een definitieve transfer en hanteerde volgens L’Équipe een vraagprijs van liefst tien miljoen euro.

Een deal met Feyenoord lag daardoor woensdag stil. Een dag later slaat Burnley dus wél toe. Opvallend genoeg nemen the Clarets Assignon op huurbasis over en wordt er ook een koopoptie in het contract van de Fransman opgenomen.

De rechtsback leek eigenlijk op weg naar Galatasaray, waar hij de opvolger had moeten worden van de naar FC Bayern München vertrokken Sacha Boey. Galatasaray gaat zich op Deadline Day echter versterken met Aurier, die overkomt van Nottingham Forest.

Streep door de naam van Rodríguez

Het is niet bekend of Feyenoord zich op de laatste dag van de winterse tranferwindow nog gaat richten op de komst van een nieuwe rechtsback. Aanvankelijk werd de focus vol gelegd op het inlijven van de Uruguayaanse vleugelaanvaller Luciano Rodríguez.

Deze deal is uiteindelijk geklapt. Feyenoord had al wel een principeakkoord met Rodríguez bereikt. Overeenstemming met Liverpool FC uit Montevideo kwam er alleen niet. Feyenoord zou uiteindelijk simpelweg in tijdnood zijn gekomen om de aanvaller nog op tijd in Rotterdam medisch te keuren.

