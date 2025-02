Feyenoord moet na verloren Klassieker liefst 9 spelers missen tegen PSV

Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Anis Hadj-Moussa zijn woensdagavond niet beschikbaar voor Feyenoord in het bekerduel met PSV. Dat vertelt trainer Brian Priske tijdens een persmoment in De Kuip.

Het viertal voegt zich bij de lijst met afwezigen bij Feyenoord. Van Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje en Calvin Stengs was al bekend dat zij voorlopig niet beschikbaar zijn.

Priske begon het persmoment dinsdag met een medische update.“We hebben nog een aantal blessures en een aantal spelers die niet beschikbaar zijn. We hebben negen spelers die morgen niet meegaan naar Eindhoven.”

“Gernot, Hadj Moussa, Hartman en Bart zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd van morgen”, aldus Priske. Van Hartman was al bekend dat hij de wedstrijd tegen PSV aan zich voorbij zou laten gaan. Trauner, Nieuwkoop en Hadj Moussa worden vooral uit voorzorg achtergehouden in Rotterdam.

Priske kijkt ondanks de personele problemen bij Feyenoord uit naar het bekerduel in Eindhoven. “Het wordt zeker een heel belangrijke wedstrijd. We zullen er alles aan doen om dit seizoen de beker te winnen.”

De onder druk staande trainer wilde tijdens het persmoment weinig kwijt over de transferperikelen bij Feyenoord. “Ik kan er niks over zeggen. Ik kan heel veel vertellen over spelers die beschikbaar zijn, maar over spelers die mogelijk nog komen ga ik niet veel vertellen. Ik heb heel veel vertrouwen in de ploeg die we momenteel hebben.”

“We hebben genoeg kwaliteit, maar met het beperkte aantal spelers die voor negentig minuten inzetbaar zijn, is het een optie om nieuwe spelers te halen. Het is afwachten of dat gaat lukken”, aldus Priske.