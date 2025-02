Feyenoord moet na meeslepende wedstrijd tegen NAC Breda genoegen nemen met gelijkspel

Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd NAC Breda te verslaan. De Rotterdammers bleven na een meeslepende wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion steken op een gelijkspel. Beide ploegen kregen grote kansen, maar slaagden er niet in te scoren: 0-0. Feyenoord profiteert zodoende niet van het puntenverlies van FC Utrecht bij PSV (2-2), waardoor het gat tussen de ploegen drie punten blijft. Wel heeft de ploeg van Pascal Bosschaart een duel tegoed. NAC staat nog altijd knap achtste.

Bij Feyenoord kreeg Luka Ivanusec een basisplaats toegewezen door de afwezigheid van zowel Quinten Timber als Hwang In-beom. Julián Carranza mocht het in de spits laten zien, doordat Ayase Ueda licht geblesseerd is. Quilindschy Hartman kreeg op linksback de voorkeur boven zowel Gijs Smal als Hugo Bueno. Bij NAC werd het spitsenkoppel gevormd door Sydney van Hooijdonk en Elías Már Ómarsson. Leo Sauer stond op 10 en zou een prima wedstrijd spelen tegen de club waar hij onder contract staat.

Niet Feyenoord, maar NAC was in de openingsfase de gevaarlijkere ploeg. Zo had clubtopscorer Ómarsson zijn ploeg op voorsprong kunnen zetten, ware het niet dat de IJslander de bal totaal verkeerd raakte. Aan de overkant dacht Dávid Hancko al een treffer te kunnen vieren, maar de Slowaak rekende buiten Van Hooijdonk, die de bal op de lijn wegwerkte.

Feyenoord kreeg enkele minuten later zijn volgende grote mogelijkheid, toen Paixão net naast kopte. In de meeslepende wedstrijd in Breda was het vervolgens weer bijna de beurt aan NAC. Sauer stak het halve veld over en gaf af op Ómarsson, die een teenlengte tekortkwam om binnen te tikken.

In de fase na rust drong Feyenoord aan, maar NAC leek een uitgelezen kans op de voorsprong te krijgen nadat Dennis Higler voor een strafschop floot. Jakub Moder beging op randje zestien op het eerste oog een overtreding, al was het de vraag of die overtreding binnen of buiten het zestienmetergebied werd begaan. Higler werd naar het VAR-scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat er geen überhaupt geen sprake was van een overtreding.

Aan de overkant ontsnapte Paixão aan de aandacht van de NAC-defensie. De Braziliaan etaleerde zijn topvorm met een koelbloedige afwerking en vierde zijn treffer, maar had toen nog niet in de gaten dat de assistent-scheidsrechter de vlag in de lucht omhoog had gestoken. Na enkele minuten spanning was het oordeel dat het inderdaad (nipt) buitenspel was.

Feyenoord was de bovenliggende partij in de tweede helft, al wisten de vermoeid ogende en bij vlagen slordige Rotterdammers het overwicht niet genoeg in grote kansen uit te drukken. Die grote kans kwam er voor het doel van Wellenreuther wel. Invaller Kacper Kostorz kopte op aangeven van mede-invaller Kamal Sowah via Wellenreuther tegen de paal.

Vlak voor tijd mocht Oussama Targhalline debuteren voor Feyenoord. Higler trok negen minuten blessuretijd bij. Daarin schoot invaller Bueno enkele meters naast, bevatten pogingen van Ibrahim Osman en Hadj Moussa niet genoeg venijn en leverden ook twee hoekschoppen niets op voor Feyenoord.