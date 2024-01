‘Feyenoord moet heel blij zijn als ze 30 miljoen krijgen voor Gimenez’

Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord afscheid moet nemen van Santiago Gimenez als er een bod van 30 à 35 miljoen euro op tafel komt. Dat vertelde de chef voetbal van De Telegraaf tijdens de première van de documentaire over de Mexicaanse spits.

Valentijn Driessen noemt de documentaire 'lekkere kost', zo vertelt hij in een video-item van bovengenoemd dagblad. "Als je 's avonds thuis zit en je wil een beetje vermaakt worden, dan ga je dit kijken als je Feyenoord-fan bent. Ik zou het niet opzetten, maar ik denk dat de supporters van Feyenoord het heel leuk vinden."

Ook kreeg De Telegraaf clubman en assistent John de Wolf te spreken. "Het is voor iedere speler mooi om een documentaire en aandacht te krijgen. Dat is fantastisch voor later. Ik vind dit alleen maar mooi voor Gimenez, want ik mag hem heel graag. "

Driessen verwacht niet dat Gimenez snel vertrekt bij Feyenoord. "Ik kan me niet voorstellen dat je in de winter vertrekt als je zo'n documentaire laat maken. Maar het is wel profvoetbal. Als Real Madrid of Atlético Madrid komt is hij weg. Ik denk dat Feyenoord heel blij moet zijn met 30 à 35 miljoen."

Gimenez heeft nog een contract tot medio 2027 bij Feyenoord. Afgelopen augustus betaalde hij het vertrouwen van de club terug met een nieuwe handtekening. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige waarde op vijftig miljoen euro.

De vraag is met welk bedrag Feyenoord genoegen zal nemen bij een vertrek van Gimenez. De Rotterdammers liggen een straatlengte achter op koploper PSV en zijn uitgeschakeld in de Champions League, maar kennen het belang van de tweede plek.

Volgens The Times is West Ham United een van de clubs die aast op de handtekening van Gimenez. Mocht de Mexicaan die overstap wagen, dan komt hij twee andere ex-Eredivisionisten tegen. Met Mohammed Kudus en Edson Álvarez staan er twee voormalig Ajacieden onder contract bij de Londense club.

