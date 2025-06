'Feyenoord moet fors miljoenenbedrag afstaan bij eventueel verkoop van Igor Paixão'

Als Feyenoord Igor Paixão deze zomer verkoopt, moet het ongeveer twintig procent van de transfersom afstaan aan de oude club van de Braziliaan, Coritiba. Dat beweert althans de Braziliaanse clubwatcher van dat team, Rogerio Scarione.

Volgens die journalist heeft Coritiba namelijk nog altijd twintig procent van de transferrechten van Paixão in handen. Dat betekent dus dat het bedrag dat de club uit Zuid-Amerika ontvangt niet alleen over de winst berekend wordt, maar over de totale transfersom.

Mocht Paixão inderdaad en voor een flinke smak geld vertrekken, zou de Braziliaanse club een financiële klapper maken. Feyenoord is namelijk niet van plan om zijn sterspeler voor een appel en een ei te laten vertrekken.

De linksvoor moet een recordbedrag opleveren. Het uitgaande record staat momenteel op naam van Santiago Gimenez, die afgelopen winter voor ruim 32 miljoen euro vertrok naar AC Milan.

Niet alleen Feyenoord zou daarmee een recordverkoop noteren, maar ook Coritiba. Die eer staat nu nog op naam van Yan Couto, die voor zes miljoen euro naar Manchester City vertrok en zo Rafinha en Paixão net voorblijft.

Scarione rekent alvast een hypothetisch scenario voor. Hij gaat daarbij uit van een transfersom van in totaal veertig miljoen euro, in welk geval Coritiba dus acht miljoen euro - een recordverkoop - zou toucheren.

De Brazilianen ontvingen in de zomer van 2022 al 4,5 miljoen euro vanuit Rotterdam-Zuid. Namens Feyenoord speelde Paixão 129 wedstrijden. Dit seizoen was hij in competitieverband goed voor zestien doelpunten en veertien assists.