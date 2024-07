Feyenoord-middenvelder Quinten Timber is nog altijd niet fit: ‘Het is een heel vage blessure’

Quinten Timber is nog altijd niet hersteld van zijn knieblessure. De middenvelder van Feyenoord leek richting de voorbereiding van Oranje naar het EK op tijd hersteld te zijn om mee te kunnen gaan, maar dat bleek toch niet het geval. Nu het EK zijn slot nadert is Timber nog altijd niet hersteld.

"Hoe het weggaat? Tijd en rust,", deelt Timber een update in de nieuwe aflevering van Matchday. Timber kampt naar eigen zeggen met een 'heel vage blessure'. Schade aan zijn binnenband en vocht achter zijn knie verhinderen hem voorlopig van een rentree.

"Het is op de training gebeurd bij Feyenoord, een van de laatste acties", blikt Timber terug. "Vier tegen vier, ik was aan het winnen. De laatste wedstrijden bij Feyenoord heb ik ook niet gespeeld. Mijn focus was al op het EK. Over twee weken ben ik fit en kan ik weer meetrainen en dan ga je naar het EK, dacht ik toen."

Zover kwam het niet. Timber herstelde niet op tijd om opgenomen te worden in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, dat inmiddels in de halve finale staat. Timber kreeg veel vragen over zijn fitheid, toen er grote vraagtekens heersten over in hoeverre hij klaar zou zijn om beschikbaar te zijn op het EK.

"Normaal boeit het me niet en moet ik gewoon lachen", doelt Timber op naar eigen zeggen foutieve informatie van de media over zijn blessure. "Nu ging iedereen mij appen. Ik vind het al irritant als ze me voor m'n verjaardag appen, laat staan bij zoiets. Ze vroegen allemaal wat er aan de hand was. Ik had mijn blessure en zou de laatste training meedoen bij Oranje, dat lukte niet. Mijn knie was niet goed genoeg."

Timber verklaart een 'heel lang' gesprek te hebben gehad met bondscoach Ronald Koeman. "Hij zei tegen mij: 'Je zou erbij zitten, maar je bent niet fit genoeg en weet niet wanneer je wel fit bent. Ik wist het zelf ook niet, maar ik wou zo graag, dus ik zei tegen hem dat ik er alles aan ging doen om voor 1 juni fit te zijn. Maar hij kon er niet op vertrouwen."

"Hij zei ook: Frenkie is nog niet honderd procent, als hij niet fit is en jij wel op dat moment, wil ik je erbij nemen. Ik ben die tijd doorgegaan met trainen en toen ik werd geappt, was ik toch niet fit. Toen is er 'nee' gezegd, en dat is het eigenlijk. Het is het EK, ik wilde forceren. Maar het ging niet, helaas."

"Het was vanwege mijn geloof makkelijk om te accepteren. Het moest gewoon zo zijn. Ik ben heel het seizoen fit geweest, heb gevlamd en mijn ding gedaan. Nu heb ik een gekke blessure, waardoor ik er niet bij ben. Het moet gewoon zo zijn, dus ik accepteer het gewoon. Ik heb nu ook het WK in mijn hoofd. Er zijn veel blessings geweest dit jaar. Het EK zit er niet bij, maar ik ben dankbaar."

Timbers broer Jurriën kampte een groot gedeelte van afgelopen seizoen ook met een knieblessure. De speler van Arsenal raakte net voor het einde van het seizoen fit, maar dat was niet op tijd om Koeman nog te overtuigen hem mee te nemen naar het EK.

