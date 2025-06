Antoni Milambo hoopt dat Feyenoord zaken doet: 'Het is een goede speler met flair'

Antoni Milambo heeft geen basisplaats bij Jong Oranje op het EK. Onbegrijpelijk, zo luidt het oordeel van sommigen. De middenvelder van Feyenoord blijft desondanks hopen op een heel fraai slot van de eindronde in Slowakije.

''Onbegrijpelijk. Dat is een heel goede middenvelder en die kan zeker het Nederlands elftal halen'', uitte de vermaarde scout Hans van der Zee, die bij PSV en Ajax werkte, zijn verbazing. Collega-scout Piet Buter is het roerend eens met die stelling.

''Dat is in potentie een grote speler. Wat heel goed aan hem is, is dat hij in de kleine ruimtes in een heel hoog tempo kan spelen. Dat is een kenmerk van een toekomstige topspeler'', aldus Buter.

Milambo wordt door De Telegraaf geconfronteerd met de woorden van Van der Zee en Buter. ''Ik zie dat als een compliment. En het stimuleert mij om door te gaan, nog harder te werken en te laten zien dat ik de beste ben.''

De jonge Feyenoorder praat veel met zijn familieleden over de huidige situatie. ''Iedereen is heel positief en weet wat ik kan. Ze zeggen: 'blijf geduldig en wacht op je kans'. Ik heb deze week ook een goed gesprek gehad met de bondscoach. Dit was heel positief, maar wat er precies is besproken blijft tussen mij en hem.''

Kenneth Taylor is geschorst in de halve finale tegen Engeland. Hierdoor lonkt speeltijd voor Milambo. ''Natuurlijk denk je: dit is mijn kans. We hebben natuurlijk ook nog andere middenvelders, maar ik houd er wel rekening mee dat ik kan gaan spelen. Die kans is er zeker, denk ik. Je moet sowieso altijd klaar staan. Zo hoort het.''

Milambo is op het EK even niet bezig met de interesse van Brentford. ''Ik heb een contract bij Feyenoord en ben met een toernooi bezig. Dat is het belangrijkste. En dan zie ik verder wel wat er allemaal gebeurt. Het is voor mij wel een droom om ooit in de Premier League te spelen. Hopelijk gaat die ooit uitkomen.''

De middenvelder speelt komend seizoen wellicht samen met Luciano Valente, die wordt begeerd door Feyenoord. ''Ik heb wel met hem over Feyenoord gesproken en alleen maar positieve dingen kunnen zeggen. Het zou leuk zijn samen te gaan spelen bij Feyenoord. Ik vind hem een heel goede speler, een speler met veel flair.''