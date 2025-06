'Natuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven. Het is de grootste club van Nederland'

Antoni Milambo had speeltijd in de uitzwaaiwedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Ivoorkust (3-0). De middenvelder verscheen direct daarna bij ESPN en gaf antwoord op de concrete interesse vanuit de Premier League die er al enige tijd is.

Milambo krijgt de vraag of hij reeds met Brentford heeft gesproken. ''Nee, niet direct, nee. Ik heb gehoord dat ze interesse hebben, maar verder heb ik niks gehoord.''

Of zijn zaakwaarnemer al met de Engelse club in gesprek is, kan Milambo niet zeggen. ''Ik zou het niet weten. Misschien heeft Brentford met Feyenoord contact gehad. Maar dat hoor ik allemaal wel.''

Een langer verblijf bij Feyenoord zou voor Milambo zeker niet problematisch zijn. ''Natuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven. Ik denk dat Feyenoord de grootste club van Nederland is. Er zou niet zomaar een reden zijn om weg te gaan.''

Brentford heeft een eerste bod gedaan op Milambo, zo meldt 1908.nl vrijdagmiddag. The Bees hebben een aanbieding van ongeveer negentien miljoen euro neergelegd bij Feyenoord. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot ongeveer 22 miljoen euro, klinkt het. De verwachting is dat dit eerste bod wordt afgewezen. De Rotterdammers hopen in totaal 25 miljoen euro voor Milambo te ontvangen.

1908.nl meldde eind mei al dat de twintigjarige middenvelder van Feyenoord persoonlijk akkoord was met Brentford. Milambo zou in Londen tot vierenhalf keer meer kunnen verdienen.

Milambo ligt bij Feyenoord vast tot medio 2027. De teller qua wedstrijden in de hoofdmacht staat inmiddels op zestig duels.