Feyenoord meldt zich voor spits met verleden in Eredivisie

Feyenoord is in de markt voor Manfred Ugalde. 1908.nl meldt woensdag dat de Rotterdamse club zich officieel heeft gemeld bij Spartak Moskou voor de aanvaller. Er is een eerste bod neergelegd, al is de hoogte daarvan nog niet bekend. Ingewijden willen in het kader van de onderhandelingen daarover niet uitwijden.

Volgens bovengenoemd medium ziet Robin van Persie in de oud-aanvaller van FC Twente de nummer één spits in De Kuip. Ugalde beschikt in Moskou over een contract dat loopt tot medio 2028.

Ugalde kwam in 2021 eerst op huurbasis binnen bij FC Twente. Uiteindelijk werd de spits uit Costa Rica voor vier miljoen euro overgenomen door de Tukkers. In januari 2024 volgde voor dertien miljoen euro de stap richting Spartak Moskou.

De 23-jarige spits staat op 19 goals en zes assists in 52 duels namens de grootmacht uit Rusland. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op 15 miljoen euro.

Volgens 1908.nl bemiddelen de agentschappen KMR SG en Muy Manero bij de gesprekken tussen Feyenoord en Spartak Moskou. Deze managementbureaus waren eerder betrokken bij de komst van Jeyland Mitchell naar Rotterdam.

Ugalde staat naar verluidt open voor een terugkeer op de Nederlandse velden. Feyenoord kan de aanvaller een meerjarig contract aanbieden, want een aantrekkelijke optie is voor de Zuid-Amerikaan.

Feyenoord was eerst bezig met de komst van Rômulo, maar de aanvaller van Göztepe SK lijkt onhaalbaar te zijn. Hierdoor schakelt technisch directeur Dennis te Kloese door naar Ugalde.