Feyenoord meldt zich officieel: dit bedrag ligt op tafel voor Gaoussou Diarra

Feyenoord heeft een bod van rond de 1 miljoen euro neergelegd voor Gaoussou Diarra, zo meldt 1908.nl. Dat bedrag kan middels variabelen en een doorverkooppercentage verder oplopen.

Donderdagochtend maakte de supporterswebsite bekend dat Feyenoord concreet is geworden voor de diensten van Diarra. Bij Istanbulspor ligt de 22-jarige buitenspeler uit Mali tot medio 2029 vast.

De Afrikaan is een rechtsbenige linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan. Transfermarkt taxeert Diarra op zo’n 1,2 miljoen euro.

Het eerste bod van Feyenoord bedraagt dus iets minder. Door de variabelen en het doorverkooppercentage kan de uiteindelijke transfersom wel weer hoger uitvallen.

Diarra speelt pas een seizoen voor Istanbulspor. Namens zijn club was hij in het afgelopen seizoen goed voor zestien doelpunten en drie assists op het tweede niveau van Turkije.

Rotatiespeler

Diarra moet niet worden gezien als opvolger van Igor Paixão. Feyenoord heeft met Leo Sauer (19) al een toptalent in huis voor de linkerflank en gaat mogelijk nogmaals de transfermarkt op.

“De club verwacht Diarra voor een betaalbare prijs op te kunnen halen. Hij is pas net doorgebroken in het profvoetbal, nadat hij aanvankelijk in Istanbul studeerde. In Rotterdam kan Diarra zich rustig verder aanpassen en aanvankelijk focussen op een plek als rotatiespeler”, aldus 1908.nl.