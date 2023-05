‘Feyenoord meldt zich in Premier League voor derde zomerse versterking’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 22:05 • Jeroen van Poppel

Feyenoord hoopt zich transfervrij te versterken met Antef Tsoungui, zo meldt 1908.nl. De twintigjarige verdediger staat onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar komt niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. Dit kalenderjaar werd de Belg zeer kortstondig in eigen land uitgeleend aan Lommel SK.

Tsoungui werd geboren in België als zoon van een vader van Kameroense oorsprong en een moeder van Italiaanse oorsprong. Als kind verhuisde hij naar Engeland. Daar belandde hij in de jeugdopleiding bij Chelsea. In 2018 vertrok hij op vijftienjarige leeftijd naar de academie van Brighton, waar hij ook zijn eerste profcontract tekende.

Op 24 augustus 2021 maakte Tsoungui zijn officiële debuut in het eerste elftal van Brighton & Hove Albion. De verdediger mocht van toenmalig coach Graham Potter de volledige wedstrijd in de EFL Cup tegen Cardiff City (0-2 winst) meespelen, maar kreeg daarna geen nieuwe kans meer bij Brighton. Bijna twee jaar later staat Tsoungui dan ook nog altijd op slechts één duel in de hoofdmacht.

In januari van dit jaar werd bekend dat de Belgisch jeugdinternational de rest van het seizoen zou worden uitgeleend aan Lommel SK. Na slechts vijf wedstrijden kwam daar een abrupt einde aan. "We zijn met Antef Tsoungui overeengekomen dat hij andere opties zal onderzoeken om zijn professionele voetbalcarrière voort te zetten", schreef Lommel. "We willen Antef bedanken voor zijn inspanningen en prestaties tijdens zijn periode bij de club en we wensen hem veel succes in de toekomst." Nu kan hij transfervrij tekenen bij Feyenoord, dat eerder al Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) inlijfde.