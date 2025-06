'Feyenoord meldt zich in LaLiga met openingsbod op Yarek Gąsiorowski'

Feyenoord is concreet geworden voor Valencia-verdediger Yarek Gasiorowski, zo meldt 1908.nl donderdagochtend. Volgens de supporterswebsite heeft de Rotterdamse club zelfs al een openingsbod uitgebracht op de linkspoot.

1908.nl verwacht dat Gąsiorowski een haalbare versterking is voor Feyenoord. “Al willen ingewijden in het kader van de onderhandelingen geen uitspraken doen over de hoogte van het openingsbod.”

Volgens het Rotterdamse medium staat Gąsiorowski open voor een transfer naar De Kuip. De fysiek sterke mandekker wil graag Europees spelen.

Transfermarkt taxeert Gąsiorowski op zo’n 7,5 miljoen euro. Bij Valencia ligt de 1,92 meter lange verdediger vast tot medio 2027.

Bij Feyenoord zou Gąsiorowski de opvolger worden van Dávid Hancko. De sterkhouder lijkt deze zomer naar Al-Nassr te vertrekken.

Gąsiorowski is een twintigjarige Spanjaard met Poolse roots. Hij is al jaren jeugdinternational van La Roja.

Het jeugdproduct van Valencia debuteerde vorig seizoen in de sinaasappelstad. Inmiddels staat Gąsiorowski op 35 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht.