Feyenoord maalt niet om lange onderbreking en wint met forse cijfers

Zondag, 27 augustus 2023 om 17:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:41

Feyenoord heeft zondag voor het eerst dit seizoen gewonnen in de Eredivisie. De regerend landskampioen, die gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2), had in de eigen Kuip geen kind aan promovendus Almere City FC: 6-1. Santiago Giménez had met twee treffers een groot aandeel in de ruime overwinning van Feyenoord. De ontmoeting Rotterdam-Zuid lag vanwege hevige regenval en onweer overigens ongeveer een uur stil.

Timon Wellenreuther verving de geblesseerde Justin Bijlow andermaal onder de lat. De Duitse goalie zag een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Ramiz Zerrouki zat net als vorige week tegen Sparta Rotterdam (2-2) op de bank. Mats Wieffer, Quinten Timber en nummer 10 Calvin Stengs vormden het middenveld. Spits Santiago Giménez werd geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Thomas Beelen en Alireza Jahanbakhsh, vorige week nog basisspelers tegen Sparta, zaten op de bank.

?? Bliksemstart voor Feyenoord! Santiago Gimenez rondt een steekballetje van Quinten Timber knap af: 1-0.#feyalm — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023

Feyenoord kende een bliksemstart in De Kuip. Timber bediende Giménez binnen de zestien met een steekbal en de Mexicaanse spits rondde vervolgens af via de binnenkant van de paal: 1-0. Lang kon het Feyenoord-publiek niet genieten van de openingstreffer, want arbiter Bas Nijhuis stuurde beide teams naar binnen vanwege de regen en onweer in Rotterdam-Zuid. Pas een uur later werd het duel in De Kuip hervat. Almere City leek weinig last te hebben van de onderbreking en de bezoekers hadden op gelijke hoogte moeten komen via Thomas Robinet, die echter weggleed in kansrijke positie. Wat volgde was de 2-0 aan de andere kant. Paixão schoot binnen via de paal na goed voorbereidend werk van Stengs.

Het dappere Almere City zag de wedstrijd uit de handen glippen, zeker toen de mee opgekomen Geertruida na een dribbel de zestien in voor de 3-0 van Feyenoord zorgde na bijna twintig minuten spelen. Het werd nog erger voor het elftal van trainer Alex Pastoor toen Robinet de bal kort daarna kon binnenlopen na een strakke voorzet van Anthony Limbombe maar hopeloos faalde bij de tweede paal. Zijn mislukte inzet vloog zelfs terug in de richting van Limbombe. Feyenoord was voor rust via Timber en Minteh nog dicht bij een vierde doelpunt, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een comfortabele 3-0 voorsprong halverwege in de weer droge Kuip.

?? Misser van het seizoen van Thomas Robinet?#feyalm pic.twitter.com/sKyaTEFYFm — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023

Feyenoord ging na rust vrolijk verder met scoren. Uit een korte hoekschop kwam de bal via Stengs terecht bij Wieffer, die van binnen het strafschopgebied fraai scoorde met een volley in de linkerhoek: 4-0. Geertruida raakte nog de paal, waarna Giménez mocht aanleggen voor een strafschop nadat de spits onderuit was gehaald door Duijvestijn. De Mexicaan faalde niet vanaf elf meter en tekende voor het vijfde Rotterdamse doelpunt van de middag. Beelen verving de uitblinkende Trauner en Arne Slot gunde Gjivai Zechiël zijn officiële debuut als vervanger van Hartman. Almere redde via Jochem Ritmeester van de Kamp nog de eer in de slotminuut, maar het was Timber die de einstand van dichtbij op 6-1 bepaalde.

Mats Wieffer maakt er met een knappe volley 4-0 van ??#feyalm pic.twitter.com/nOXNirRmWa — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023