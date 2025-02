Feyenoord maakt winst en ziet speler naar club van Ruben Kluivert vertrekken

Korede Osundina vervolgt zijn carrière bij Casa Pia, zo maakt de huidige nummer zes van Portugal bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller gaat in Lissabon samenspelen met Ruben Kluivert (23), die hij al kent van FC Dordrecht.

Casa Pia neemt Osundina over van Feyenoord, waar de Amerikaanse buitenspeler een contract had tot medio 2026. De Rotterdammers kiezen ervoor om de snelheidsduivel na anderhalf jaar bij Dordrecht met winst te verkopen.

Eerder leek het erop dat Osundina naar hekkensluiter Boavista zou vertrekken, maar Casa Pia heeft de strijd om zijn handtekening gewonnen. Daardoor gaat de vleugelspits in de middenmoot van Portugal aan de slag.

Feyenoord pikte Osundina in augustus 2023 voor 200.000 euro op bij Orange County, om hem vervolgens te stallen in Dordrecht. De Amerikaans jeugdinternational beleefde een tragisch begin van zijn verhuurperiode.

Het aanvallende talent kreeg in september 2023 het slechtst denkbare nieuws van zijn leven te horen, toen verhuurmanager Mark Ruijl hem na een training inlichtte dat zijn moeder in de Verenigde Staten was overleden.

Osundina keerde voor een korte periode terug naar zijn geboorteland en liet vervolgens zien mentaal ijzersterk te zijn. Gedurende een lastig debuutjaar in Europa ontwikkelde hij zich tot basisspeler bij Dordrecht.

Na 54 officiële wedstrijden aan de Krommedijk, 10 doelpunten en 6 assists kiest Feyenoord ervoor om Osundina met een bescheiden winst te verkopen. Volgens het Duitse Transfermarkt is de jongeling 450.000 euro waard.