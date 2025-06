Feyenoord maakt rugnummer Sem Steijn bekend en plaatst direct kanttekening

Sem Steijn speelt voorlopig met rugnummer 24, zo maakt Feyenoord maandag bekend. Het is echter niet gezegd dat de miljoenenaanwinst het hele seizoen met dat nummer op zijn rug zal spelen in Rotterdam.

''Dit is niet definitief en kan nog veranderen in de loop van de voorbereiding van dit seizoen'', zo benadrukt de leiding van Feyenoord.

Steijn speelde bij FC Twente met nummer 14. ''Maar 10 vind ik ook mooi. Al moet ik kijken of dat dan nummer vrij is'', zei de middenvelder onlangs bij Matchday van Supergaande.

Igor Paixão is momenteel in het bezit van nummer 14. De kans is echter aanwezig dat de Braziliaanse vleugelaanvaller alsnog vertrekt bij Feyenoord. Datzelfde geldt voor Calvin Stengs, die afgelopen seizoen nummer 10 droeg in De Kuip.

Mocht Paixão of Stengs, of allebei, vertrekken in de zomerse transferperiode, dan komt Steijn wellicht alsnog in aanmerking voor het shirt met nummer 10. Met name Paixão is een begeerde speler in het buitenland, met Olympique Marseille en Napoli die hem intensief volgen.

Steijn meldde zich maandag voor de eerste training onder leiding van Robin van Persie. Daarna poseerde de aanwinst van tien miljoen euro in het shirt van zijn nieuwe club.

De vuurdoop van Steijn bij Feyenoord volgt waarschijnlijk aankomend weekeinde in de oefenwedstrijd tegen SC Cambuur in het Kooi Stadion. Zijn eerste optreden in De Kuip is naar verwachting op 12 juli, als de Belgische kampioen Union Sint-Gillis op bezoek komt.