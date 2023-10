Feyenoord maakt indruk maar gaat strijdend ten onder tegen Atlético Madrid

Woensdag, 4 oktober 2023 om 20:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:03

Feyenoord is woensdagavond op bezoek bij Atlético Madrid tegen een 3-2 nederlaag in de Champions League aangelopen. De Rotterdammers speelden met name voor rust sterk en kwamen tot twee keer toe op voorsprong door een eigen doelpunt van Mario Hermoso en goal van Dávid Hancko. Madrileense treffers van Álvaro Morata (2x) en Antoine Griezmann zorgden echter voor een zege voor de ploeg van trainer Diego Simeone: 3-2. Atlético klimt over Feyenoord heen en gaat aan kop in Groep E. Lazio en Celtic komen later op de avond nog in actie.

De geschorste Santiago Giménez werd in de punt van de aanval vervangen door Ayase Ueda. Verder verraste Slot door Ramiz Zerrouki in de basisopstelling te posteren. Dat ging ten koste van Yankuba Minteh. Calvin Stengs schoof door naar de linkerflank, waardoor Igor Paixão verhuisde naar de rechterkant. Diego Simeone kende aan de zijde van Atlético de nodige blessurezorgen: onder meer Memphis Depay, José María Giménez, Stefan Savic en Pablo Barrios waren er niet bij.

Feyenoord schoot in het Wanda Metropolitano uit de startblokken, want binnen acht minuten was de voorsprong voor de bezoekers een feit. Een inzet van Ueda werd in eerste instantie nog gepareerd door doelman Jan Oblak, maar via het hoofd Hermoso belandde de bal alsnog in het Madrileense doel: 0-1.

Feyenoord komt op voorsprong! Oblak keert in eerste instantie het schot van Ueda, maar via het hoofd van Hermoso belandt de bal toch in het doel

De stand werd alleen binnen het kwartier alweer in evenwicht gebracht door Morata, al zullen de Feyenoorders zich beklagen. Mats Wieffer wist een steekpass op Saúl Ñíguez - die zich in buitenspelpositie bevond - half te onderscheppen, waarna Morata oppikte en de 1-1 aantekende. Het doelpunt leek afgekeurd te worden. Na tussenkomst van de VAR keurde scheidsrechter François Letexier de gelijkmaker uiteindelijk toch goed.

En het is weer gelijk.. De goal wordt eerst afgekeurd, maar de VAR grijpt in en vindt het een geldig doelpunt

Feyenoord kroop vervolgens door het oog van de naald toen Morata een voorzet van Nahuel Molina voor het intikken had. Het was aanvoerder Gernot Trauner die zich uiterst alert toonde door de bal vlak voor de doellijn op wonderbaarlijke wijze over het doel van Wellenreuther weg te werken. De Stadionclub kwam ruim tien minuten voor rust plots toch weer op voorsprong na een afgemeten vrije trap van Calvin Stengs. Hancko stond vogelvrij en kon in twee instanties van dichtbij afronden: 1-2. Feyenoord dacht met een goed gevoel de rust in te gaan, ware het niet dat Griezmann Atlético tóch weer op gelijke hoogte bracht. De Fransman was trefzeker met een halve omhaal nadat de bezoekers de bal niet weggewerkt kregen uit de eigen zestien.

Hancko scoort! Na een fantastische vrije trap van Stengs kan de centrale verdediger de bal binnenwerken en komen de Rotterdammers op een 2-1 voorsprong!

De 2-2 was een flinke domper voor de ploeg van Slot en vroeg in de tweede helft keken de Rotterdammers zelfs tegen een achterstand aan. Molina had een voorzet op maat in huis op Morata, die alleen zijn voet nog tegen de bal hoefde te zetten: 3-2. Feyenoord deed er in het vervolg alles aan om terug in de wedstrijd te komen. Stengs was echter niet zuiver genoeg nadat hij alleen voor Oblak werd gezet, terwijl Paixão rakelings naast én over schoot.