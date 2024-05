Feyenoord lijkt Ajax-talent op te pikken: ‘Een van de beste in zijn lichting’

Feyenoord probeert Jivayno Zinhagel op te pikken bij Ajax, zo bevestigt de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher woensdagmiddag via X. Sinds dinsdagmiddag heerste het gerucht dat de Rotterdammers een talent willen oppikken uit de bovenbouw van de Ajax Academy. Dat blijkt de vijftienjarige jeugdinternational Zinhagel te zijn.

Dinsdag was de Varkenoordfan al uiterst enthousiast in zijn berichtgeving op X. “Veel interessante dingen gehoord vandaag. Een ding is duidelijk: Feyenoord geeft deze laatste weken vol gas om diverse toptalenten toe te voegen voor aankomend seizoen. Wordt (hopelijk) snel vervolgd!”

Het is geen grote verrassing meer, maar de Ajax-speler die Feyenoord probeert te halen is Jivayno Zinhagel. Heerlijke buitenspeler met een neus voor de goal. Een van de beste in zijn lichting. Alle seinen staan op groen, maar nog geen done deal. pic.twitter.com/nnJhFzz05E — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) May 29, 2024

Inmiddels is duidelijk welk talent de overstap moet maken van Amsterdam naar Rotterdam-Zuid. Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt over van Sparta Rotterdam in 2018.

De mogelijke komst van Zinhagel kan de Feyenoord Youth Watcher wel bekoren. “Heerlijke buitenspeler met een neus voor de goal. Een van de beste in zijn lichting. Alle seinen staan op groen, maar nog geen done deal.”

De Feyenoord Youth Watcher weet ook waarom zijn club Zinhagel wil contracteren. “Bij Feyenoord is er grote behoefte aan toptalent op de vleugels. Zinhagel speelt zijn wedstrijden bij Ajax een lichting hoger. Bij Feyenoord komt hij, als het doorgaat, vermoedelijk in de nieuwe Onder 17 (kampioenselftal) en minuten in de Youth League met de Onder 19 sluit ik ook niet uit.”

Zinhagel speelde tot dusver twee interlands namens Nederland Onder 15. Tijdens zijn debuut in dat elftal wist de vleugelflitser tweemaal te scoren gedurende een 4-1 zege op de leeftijdsgenoten uit Tsjechië.

