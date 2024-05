Feyenoord licht koopoptie niet en zwaait aanvallende middenvelder uit

De toekomst van Isak Alemayehu (17) ligt niet bij Feyenoord. Dat nieuws bevestigt Bosse Andersson, sportief directeur van Djurgardens IF, aan het Zweedse Fotbollskanalen. De aanvallende middenvelder speelde sinds januari op huurbasis in Rotterdam-Zuid, maar heeft Feyenoord niet kunnen overtuigen.

“Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Isak en Feyenoord, en zij hebben ervoor gekozen om van deze optie geen gebruik te maken”, aldus Anderson. “Nu is het plan dat Isak op 1 juli bij Djurgardens aansluit.”

Alemayehu kwam in Rotterdam niet verder dan het beloftenelftal. In totaal speelde hij 239 minuten namens Feyenoord Onder 21, waarin hij niet betrokken was bij doelpunten. Ook speelde de Zweed drie wedstrijden in Feyenoord Onder 18. Eenmaal deed Alemayehu mee in de Youth League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Alemayehu was geen onbekende voor Feyenoord. De Zweed liep twee jaar geleden al eens stage op Varkenoord. Tijdens die stage wist hij zoveel indruk te maken, dat de Rotterdammers zich dit jaar opnieuw in Zweden meldden voor zijn diensten. In het afgelopen half jaar heeft Alemayehu echter niet kunnen imponeren.

Bij Djurgardens staat Alemayehu te boek als een groot talent, dat tot dusver twee duels speelde in de hoofdmacht. Bij zijn club ligt hij nog tot december 2025 vast. Alemayehu is al jaren jeugdinternational van Zweden, maar kan in de toekomst ook voor de nationale elftallen van Ethiopië en El Salvador kiezen.

Door zijn vertrek treedt Alemayehu niet in de voetsporen van een aantal landgenoten. Ove Kindvall, Henrik Larsson, John Guidetti, Sam Larsson, Patrik Walemark, Simon Gustafson, Pär Hansson, Samuel Armenteros, Alexander Mezan, Johan Elmander en Harry Bild kwamen wel uit in de hoofdmacht van Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties