Feyenoord levert waanzinnige prestatie en bereikt ten koste van AC Milan achtste finale Champions League

Feyenoord heeft zich dinsdagavond op knappe wijze geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart had na de 1-0 overwinning op AC Milan in De Kuip een week eerder genoeg aan een 1-1 gelijkspel in San Siro. Het openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Julián Carranza.

Timon Wellenreuther stond net als in de heenwedstrijd (1-0) op doel. De goalie rekende daarbij op de hulp van verdedigers Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal. Vóór de verdediging moesten Jakub Moder en Antoni Milambo voor de controle op het middenveld zorgen. De linie werd gecompleteerd door Igor Paixão.

In de spits koos Bosschaart voor Redmond. De jonge aanvaller werd vanaf de flanken bediend door Anis Hadj Moussa (rechts) en Hugo Bueno (links), die verrassend genoeg doorschoof naar de aanvalslinie.

Feyenoord begon allerminst geconcentreerd aan de wedstrijd en kwam nog voor het verstrijken van de eerste speelminuut op achterstand. Uitgerekend Santiago Gimenez opende de score tegen zijn oude liefde. Daarna kregen de Rotterdammers iets meer controle, al kwam een tegentreffer in de 23ste minuut dichtbij.

Een schot van João Félix door Wellenreuther gestopt maar ook voor de voeten van Hernández gebokst, waarna de back uithaalde en - gelukkig voor Feyenoord - de buitenkant van de paal trof. Hernández werd een hoofdrolspeler in de wedstrijd, want hij kreeg op slag van rust zijn eerste gele kaart.

In de 51ste minuut ging Hernández op oliedomme wijze de fout in, daar hij in het vijandige zestienmetergebied een zeer opzichtige fopduik liet zien. Marciniak was er niet van gediend en deelde een tweede gele, en dus rode kaart uit aan de Fransman. Het was precies het zetje in de rug dat Feyenoord nodig had.

Hoewel de Rotterdammers nog nauwelijks kansen hadden gecreëerd, kwam de ploeg van Bosschaart een kwartier voor tijd plots op gelijke hoogte. Een voorzet op maat vanaf links werd binnengekopt door invaller Carranza, die voor de 1-1 zorgde. In het restant van de wedstrijd slaagde AC Milan er niet meer in te scoren.