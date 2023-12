‘Feyenoord leverde sportief en financieel een wanprestatie tegen zwak Celtic’

Feyenoord heeft Celtic (2-1) woensdagavond laten ontsnappen, zo luidt de conclusie van de Nederlandse pers. De Rotterdammers waren net als eerder deze Champions League-campagne bij Lazio en Atlético Madrid de betere ploeg, maar bleven opnieuw met lege handen achter.

De nederlaag tegen Celtic typeert de hele groepsfase, stelt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. “Ook in de derde uitwedstrijd in de Champions League was Feyenoord de bovenliggende partij. In Glasgow volgde een kopie van de verloren visites aan Atlético en Lazio, waarbij de beslissing nu pas in blessuretijd viel.”

Gouka probeert ook vooral naar de positieve kanten te kijken: Feyenoord kan alles op alles zetten om in de Eredivisie tweede te worden achter PSV, zodat het volgend seizoen opnieuw verzekerd is van Champions League-voetbal en daarnaast mogen de Rotterdammers zich na de winterstop tonen in de Europa League. “Al zal Slot hopen dat zijn ploeg voor die tijd lering trekt uit het verloop van alle uitwedstrijden in Europa in dit seizoen. De ploeg deed altijd goed mee en kreeg fraaie kansen, maar het leverde in Madrid, Rome en Glasgow exact nul punten op.”

'Wanprestatie'

Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, constateert dat de klad er er dit Europese seizoen bij Feyenoord langzaam is ingeslopen. “Het werd van kwaad tot erger en eindigde met een onnodige 2-1 nederlaag in Schotland als dieptepunt. Sportief en financieel een wanprestatie, want met meer energie en initiatief had Feyenoord 2,8 miljoen euro gecasht in plaats van dit bedrag cadeau te doen aan het ultrazwakke Celtic.”

De verliespartij bij Celtic was de vierde in de groepsfase voor Feyenoord. Volgens Driessen neemt het veel glans weg, aangezien de ploeg van Slot in enkele duels wel degelijk indruk maakte met oogstrelend voetbal. “Alleen vergaten Arne Slot & co zichzelf voldoende te belonen in alle uitwedstrijden bij Atlético Madrid, Lazio Roma en zeker ook bij Celtic”, aldus Driessen.

“Deceptie in Glasgow”, kopt Marcel van der Kraan namens De Telegraaf. De ploeg van trainer Arne Slot verloor het laatste groepsduel van de Champions League door een treffer in blessuretijd van Gustaf Lagerbielke. De journalist zag dat Feyenoord wel heel graag wilde winnen, maar de echte briljante momenten in Glasgow miste. “Dat neemt niet weg dat los van dat de club meer aanzien heeft gekregen en een aantal spelers zich sinds het winnen van de landstitel in mei met een aantal prima optredens in Europa op de kaart heeft gezet.”

Scouts voor Feyenoord-spelers

Van der Kraan weet dat er ‘hele rijen vol met scouts en enkele coaches uit de Premier League en nog vijf andere grote voetballanden in Europa’ op Celtic Park zaten. “Santiago Gimenez, Quilinschy Hartman, Mats Wieffer en Quinten Timber vormen op dit moment het kwartet dat alle aandacht trekt. Voor die spelers zaten de clubs op de tribune, niet voor een wintertransfer overigens maar voor de zomer. Dus het Legioen kan straks in de Europa League nog volop van hen genieten.”

Bart Vlietstra van De Volkskrant noemt Calvin Stengs en Quinten Timber als de lichtpuntjes aan Rotterdamse zijde. De journalist vond de penalty die Celtic na een half uur kreeg en uiteindelijk ook benutte te makkelijk gegeven. Scheidsrechter Benoît Bastien legde de bal op de stip nadat Ramiz Zerrouki bij een hoekschop zijn armen om het lichaam van Liam Scales legde. “Menig voormalig Celtic-verdediger zal zich in zijn graf omdraaien bij het zien van zoveel toneelspel”, aldus Vlietstra.

