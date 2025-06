Feyenoord legt officieel bod neer en wil zich snel versterken met 23-jarige spits

Feyenoord heeft de jacht op Rômulo Cardoso heropend, schrijft 1908.nl. De Rotterdammers hebben een nieuw, officieel bod neergelegd bij de Turkse club Göztepe.

Begin februari maakte Feyenoord zijn interesse in de Braziliaanse spits al kenbaar. De nummer drie van de Eredivisie legde een bod neer, maar viste achter het net.

De interesse in Rômulo is altijd blijven bestaan. De 23-jarige aanvalsleider maakte ook na de winterstop grote indruk in de Süper Lig en kwam uiteindelijk tot 13 goals en 9 assists in 29 duels.

Ook in het bekertoernooi maakte de Zuid-Amerikaan indruk, met vier goals in evenzoveel wedstrijden. Driekwart van zijn doelpunten in dat toernooi produceerde hij in de kwartfinale, uit tegen topclub Besiktas.

Bij Feyenoord is men nu nóg meer overtuigd van de fysiek sterke spits, die deze zomer definitief werd overgenomen door Göztepe. De club triggerede een koopoptie van 2,5 miljoen euro, waardoor hij definitief niet meer onder contract staat bij Club Athletico Paranaense.

Mensen rondom Feyenoord willen geen exacte details prijsgeven aan 1908.nl, “maar het gaat over een recordbod als we het over Feyenoordspitsen hebben.”

Dat record staat momenteel op naam van Ayase Ueda. De Japanner, die de hoge verwachtingen vooralsnog niet helemaal heeft waar kunnen maken, kwam in 2023 voor ongeveer acht miljoen euro over van Cercle Brugge.