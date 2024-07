Feyenoord laat talentvolle doelman Thijs Jansen elders in Nederland tekenen

Thijs Jansen gaat zijn carrière vervolgen bij SC Cambuur, zo meldt Omrop Fryslân donderdagavond. De 22-jarige doelman uit Lisse wordt overgenomen van Feyenoord, waar hij nog een jaar onder contract stond. Naar verluidt ontvangen de Rotterdammers een bescheiden transfersom voor Jansen.

Bij Cambuur wordt Jansen de opvolger van Yanick van Osch, die begin deze zomer vertrok naar RKC Waalwijk. Het jeugdproduct van Feyenoord zal gaan concurreren met Daan Reiziger (23) en Brett Minnema (22). Transfermarkt schat de marktwaarde van Jansen op 450.000 euro, maar het is vooralsnog onbekend wat hij zijn jeugdliefde daadwerkelijk oplevert.

Jansen mag vertrekken bij Feyenoord, daar hij in Rotterdam voorbij is gestreefd door jongere keeperstalenten als Mikki van Sas (20) en Mannou Berger (19). De vorige zomer van Manchester City overgenomen Van Sas lijkt komend seizoen de derde doelman in De Kuip te worden.

In het afgelopen seizoen keepte Jansen voor De Graafschap. Volgens De Gelderlander hadden de Superboeren hem graag definitief overgenomen van Feyenoord, maar de doelman ziet meer in een nieuw avontuur in Leeuwarden.

Namens De Graafschap stond Jansen uiteindelijk 25 keer onder de lat. Daarin moest hij 36 tegentreffers incasseren. Acht keer hield Jansen de nul. Een seizoen eerder stalde Feyenoord het talent bij TOP Oss, waar hij ook eerste keeper was.

Voor Jansen komt er een einde aan tien jaar Feyenoord. In het seizoen 2018/19 werd hij op zestienjarige leeftijd uitgeleend aan de jeugdopleiding van FC Groningen, om wat meer uit zijn schulp te kruipen. Na zijn terugkeer toonde Jansen zich een uitstekende doelman in meerdere jeugdelftallen van Feyenoord, Doetinchem en Oss.

