Feyenoord krijgt hulp van buitenaf en legt formeel bod op tafel voor aanvaller

Feyenoord heeft een formele aanbieding op tafel gelegd in Uruguay om Luciano Rodríguez los te weken bij Liverpool Montevideo, zo meldt 1908.nl zaterdagochtend. De Rotterdamse club is al heel de winter belangstellend voor de rechtsbuiten, die bij zijn club nog tot december 2027 vastligt. Nu zou Feyenoord, met hulp van buitenaf, een formeel miljoenenbod hebben uitgebracht op Rodríguez.

Het Rotterdamse fanmedium schrijft dat Feyenoord ‘lichte hulp van buitenaf’ krijgt in de poging om de twintigjarige buitenspeler te strikken. Daardoor heeft de Stadionclub een voorzichtig miljoenenbod op tafel gelegd, waarbij het maximaal tachtig procent van de transferrechten van Rodríguez in handen zou krijgen.

Feyenoord wil de miljoenenbetaling aan Liverpool Montevideo over enkele seizoenen uitsmeren. Volgens 1908.nl bedraagt het eerste bod van de Rotterdammers iets meer dan 5 miljoen euro. Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat dit eerste formele bod direct geaccepteerd gaat worden. Transfermarkt taxeert Rodríguez momenteel op 4,5 miljoen euro.

Ook het Argentijnse River Plate houdt de situatie rondom Rodríguez concreet in de gaten. Volgens 1908.nl is de jeugdinternational gecharmeerd van beide toenaderingspogingen, al hoopt hij in de nabije toekomst in Europa aan de slag te gaan. River Plate heeft naar verluidt wel al een hoger bod uitgebracht op de diensten van Rodríguez.

Liverpool Montevideo overweegt de aanbieding van Feyenoord momenteel. “Aangezien de speler zelf de stap naar Feyenoord wil zetten én zijn wensen heeft aangekaart in Uruguay, wordt een deal niet als onmogelijk ingeschat”, aldus 1908.nl. Mocht een winterse transfer niet doorgaan, wil Feyenoord Rodríguez komende zomer alsnog naar De Kuip halen.

Argentijnse media

De genoemde bedragen zijn opvallend lager dan het bod waarover TyC Sports ruim een week geleden berichtte. Volgens journalist Germán García Grova zou Feyenoord een bod van 10 miljoen euro hebben uitgebracht, dat middels bonussen zelfs kon oplopen tot 14 miljoen euro. 1908.nl liet vervolgens weten dat van een officieel bod nog geen sprake was.

Feyenoord ziet in Rodríguez een optie voor zowel de spits- als rechtsbuitenpositie. De rechtspoot kwam vorig seizoen tot 9 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden namens Liverpool. Rodríguez kwam in 25 van die 34 duels uit als rechtsbuiten, waardoor het aannemelijk is dat Feyenoord hem in eerste instantie op de rechterflank van de aanval wil posteren.

