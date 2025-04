Feyenoord krijgt goed nieuws in zijn jacht op PSV

Robin van Persie heeft een medische update gegeven over zijn selectie richting het Eredivisie-duel van komende zaterdag met Fortuna Sittard. De trainer van Feyenoord kan in ieder geval nog niet beschikken over Oussama Targhalline en Thomas Beelen, terwijl een andere belangrijke kracht wél op tijd fit is. Dat is belangrijk nieuws in de jacht op de tweede plek, die nu bezet wordt door PSV.

“Oussama Targhalline is er niet bij. Thomas Beelen is er ook nog niet bij, al gaat dat wel de goede kant op”, begint Van Persie desgevraagd op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

“Hwang is er wel bij. Die heeft een aantal dagen meegetraind, dus dat ziet er goed uit. Hij is er morgen bij.” De Zuid-Koreaan ontbrak in het duel met AZ en ook daarvoor kampte hij met fysieke problemen. Hij kon in slechts vijf van de laatste Eredivisie-duels minuten maken.

“Ik vind het wel fijn dat de selectie nu weer groter wordt”, vervolgt Van Persie. “Ik vind het prettig om keuzes te moeten maken, zodat je nog meer in detail kijken naar wat we vragen van iedere speler.”

“Daarbij komt natuurlijk wel een stukje extra managen van persoonlijkheden. Het is logisch dat je het als speler vervelend vindt om als je te horen krijgt dat je waarschijnlijk onder voorbehoud niet gaat starten.”

“Dat gevoel hoort er ook bij, ik zou het vreemd vinden als dat niet zo was. Iedereen beseft wel dat hij bij Feyenoord speelt en dat er een grote selectie is. Ze worden iedere dag beoordeeld op wat ze leveren op basis van houding, niveau en ieder ander onderdeel dat bij hun positie komt kijken”, besluit de coach.

In Limburg gaat Feyenoord proberen om PSV met een zege verder onder druk te zetten. De Rotterdammers staan bij het ingaan van de 29ste speelronde vijf punten achter op de ploeg van trainer Peter Bosz, terwijl er op 11 mei nog een onderlinge confrontatie volgt in De Kuip.