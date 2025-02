Feyenoord komt met zeer slecht nieuws: einde seizoen voor volgende speler

Bart Nieuwkoop komt dit seizoen ‘zeer waarschijnlijk’ niet meer in actie. Dat maakt Feyenoord maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger kampt met een onderbeenblessure.

Nieuwkoop miste door de blessure al de afgelopen twee duels van Feyenoord. Nu maken de Rotterdammers dus bekend dat hij zo goed als zeker de rest van het seizoen mist.

Daarmee komt er maar geen einde aan de overvolle ziekenboeg van de Rotterdammers. Ook Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom en Ayase Ueda ontbreken voorlopig. Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kévin Nadje lijken dit seizoen sowieso niet meer in actie te komen.

Nieuwkoop miste dit seizoen al een flink aantal duels door blessureleed, maar kwam alsnog tot twaalf basisplaatsen. Hij was de concurrent van Givairo Read op de rechtsbackpositie, maar valt nu dus weg.

Verder ontbreken ook Quinten Timber (knieblessure) en Facundo González (rugklachten) dinsdag nog in de return in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan. Wanneer zij terugkeren, is nog niet bekend.

Daarnaast zijn Quilindschy Hartman en winteraanwinsten Oussama Targhalline en Stéphano Carrilo niet speelgerechtigd in de Champions League dit seizoen.

Toch is er ook goed nieuws voor interim-trainer Pascal Bosschaart. Calvin Stengs, die vorige maand geblesseerd raakte tegen Bayern München (3-0 zege), is hersteld en zit weer bij de selectie van Feyenoord.

AC Milan en Feyenoord trappen dinsdagavond om 18:45 uur af in San Siro. Feyenoord verdedigt daar een 1-0 voorsprong. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van het miljardenbal.

Selectie Feyenoord voor Champions League-return tegen AC Milan

Keepers: Timon Wellenreuther, Plamen Andreev, Ismail Ka.

Verdedigers: Thomas Beelen, Gijs Smal, Hugo Bueno, Givairo Read, Dávid Hancko, Djomar Giersthove, Jeyland Mitchell.

Middenvelders: Jakub Moder, Calvin Stengs, Shiloh ’t Zand, Antoni Milambo, Tobias van den Elshout.

Aanvallers: Igor Paixão, Luka Ivanusec, Julián Carranza, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Osman, Zépiqueno Redmond, Aymen Sliti.