Feyenoord komt met schitterend initiatief en laat supporters tenue voor volgend seizoen ontwerpen

Feyenoord-supporters mogen bepalen hoe het vierde tenue van volgend seizoen eruit gaat zien. De club start woensdag een ontwerpwedstrijd, waarbij elke supporter de gelegenheid krijgt een eigen inzending te doen. Uiteindelijk worden de beste ontwerpen eruitgepikt, om daaruit een definitieve keuze te maken.

Het idee komt voort uit de samenwerking met kledingmerk Castore. Elk seizoen presenteert Feyenoord vier tenues, waardoor het vierde tenue van volgend seizoen nummer twaalf in totaal wordt.

“Dat vonden wij een mooie aanleiding om onze supporters, de twaalfde man, iets unieks te laten doen”, aldus commercieel directeur Ruud van der Knaap tegenover het Algemeen Dagblad.

“Elke supporter kan op de officiële website van Feyenoord aangeven waaraan het nieuwe vierde shirt volgens hem of haar moet voldoen. Denk aan een bepaalde kleur of een bepaald logo dat er per se op moet. Of een clubicoon dat met het shirt geëerd wordt.”

Doordat de club een lading aan ontwerpen verwacht, worden de inzendingen uiteindelijk teruggebracht tot twaalf kanshebbers. Daarop kan dan weer gestemd worden. Het shirt waarop het meest wordt gestemd, wordt het shirt waarin Feyenoord komend seizoen kan gaan voetballen.

Van der Knaap is trots op het initiatief. “Zie het als een ode aan al die supporters die ons dit seizoen zo positief en onvoorwaardelijk steunen. Niet alleen in Nederland, maar ook op onze Europese avonturen waren ze er massaal bij. Met deze actie zetten we onze aanhang in het zonnetje.”

Vanaf woensdag hebben supporters twaalf dagen de tijd om hun ontwerp in te zenden. “Een paar weken later zullen de twaalf shirtsuggesties online staan. Dan is het vervolgens aan de supporters in welk vierde shirt Feyenoord komend seizoen voetbalt”, besluit Van der Knaap.