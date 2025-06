Feyenoord doet opnieuw een poging om een groot talent uit de jeugdopleiding van Ajax over te nemen, zo meldt 1908.nl. De vijftienjarige Ilai Grootfaam heeft van de Rotterdammers een contractaanbieding ontvangen.

Grootfaam geldt als een van de grootste talenten van Ajax Onder 15 en draagt daar ook de aanvoerdersband. De middenvelder maakt af en toe al minuten bij de Onder 16 en is tevens international bij Oranje Onder 15. Ajax is zich bewust van zijn status en ging eerder deze week nog met hem in gesprek over zijn toekomst.

Feyenoord hoopt desondanks te profiteren van de onduidelijkheid en heeft inmiddels een concrete aanbieding gedaan. De club is al langere tijd in de race voor Grootfaam en wil hem tot een overstap naar Rotterdam-Zuid verleiden.

Feyenoord probeert al langere tijd de grote talenten van Ajax te kapen: ook de gebroeders Tim en Nick de Koning en Jivayno Zinhagel kozen een jaar geleden voor een transfer van Amsterdam naar Rotterdam.

De interesse van Feyenoord in Grootfaam is niet nieuw. Op zijn zevende probeerde de club uit Zuid hem al naar de jeugdopleiding te halen vanuit zijn geboorteplaats Vlissingen. Destijds koos hij echter voor Ajax, waar hij sinds 2018 actief is.

Opmerkelijk is dat Grootfaam twee weken geleden nog tegenover Feyenoord stond in de kampioenswedstrijd van Ajax Onder 15 tegen Feyenoord Onder 15 op Varkenoord. De Rotterdammers trokken toen na strafschoppen aan het langste eind.